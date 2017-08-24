Уточненные данные: жертвами авиаудара по отелю в Сане стали не менее 48 человек

По уточненным данным, жертвами авиаудара по гостинице, расположенной на севере контролируемой хуситами Саны – столицы Йемена, стали не менее 48 человек (ранее сообщалось о 35 погибших), передает CNN.

Хуситы возложили ответственность на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию суннитских государств. Руководство коалиции пока не отреагировало на эти обвинения.

ООН и ЕС осудили эти действия военных и потребовали провести расследование.

По словам очевидцев, ранним утром 23 августа Сана была подвергнута массированным бомбардировкам. Столица была атакована около 25 раз, при этом удары наносились по жилым районам.

По сведениям ООН, за три с половиной года гражданской войны в Йемене погибли 10.000 человек, три миллиона стали беженцами. Результатом гуманитарной катастрофы стала и крупнейшая в современной истории эпидемия холеры.