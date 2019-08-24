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Ближний Восток

В воскресенье в секторе Газы начнется раздача "катарских денег"

время публикации: 15:41 | последнее обновление: 18:22 блог версия для печати фото
В воскресенье в секторе Газы начнется раздача "катарских денег"

Специальный посланник правительства Катара Мухаммад аль-Эмади сообщил, что уже в воскресенье, 25 августа, катарский комитет по восстановлению сектора Газы начнет распределять материальную помощь между нуждающимися семьями.

Сумма гранта - 100 долларов на семью. Аль-Эмади заметил, что на этот раз помощь будет оказана большему числу семей, чем, например, в июле, так как многие многодетные семьи особенно нуждаются в деньгах накануне нового учебного года.

Предыдущий "транш" аль-Эмади доставил в Газу 17 июля. Тогда аль-Эмади привез в сектор 15 миллионов долларов наличными. Еще 10 миллионов из "катарских денег" были переданы Израилю в качестве оплаты топлива для электростанции Газы.

Власти Израиля ранее давали понять, что передача в Газу "катарских миллионов" будет зависеть от поддержания спокойствия на границах сектора.



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