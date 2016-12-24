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Ближний Восток

Палестинцы намерены использовать резолюцию СБ ООН для обращения в суд

время публикации: 15:26 | последнее обновление: 15:27 блог версия для печати фото
Палестинцы намерены использовать резолюцию СБ ООН для обращения в суд

Палестинская администрация намерена использовать резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую израильское строительство в населенных пунктах за "зеленой чертой", при подаче иска против поселений.

Как сообщил радиостанции "Галей ЦАХАЛ" высокопоставленный источник в палестинской администрации, что осуждение СБ ООН облегчит ПА задачу в проведении дальнейших политических и дипломатических процессов, в первую очередь, в вопросе обращения в Международный уголовный суд.

Представитель ПА подчеркнул, что резолюция СБ ООН стала большой победой палестинцев и наглядно продемонстрировала, что мировое сообщество осуждает израильскую поселенческую деятельность.

Напомним, за антиизраильскую резолюцию голосовали 14 членов СБ ООН, США воздержались, но не стали применять вето.

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