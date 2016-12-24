Саудовская Аравия поддержала антиизраильскую резолюцию СБ ООН

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало заявление в поддержку резолюции с категорическим осуждением израильского строительства в населенных пунктах за "зеленой чертой".

МИД королевства заявил, что выполнение этой резолюции станет важным шагом на пути реализации арабской мирной инициативы, а также выразил надежду на заключение "справедливого мира для палестинского народа".

Напомним, за антиизраильскую резолюцию голосовали 14 членов СБ ООН, США воздержались, но не стали применять вето.

Израиль заявил, что не собирается выполнять эту резолюцию, и остро раскритиковал позицию США.