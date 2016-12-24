Палестинское руководство отметило "день победы" после голосования в ООН

Палестинское руководство выразило удовлетворение резолюцией Совета безопасности ООН, требующей полного прекращения строительства за пределами "зеленой черты". Резолюцию поддержали 14 членов СБ ООН, США воздержались.

Пресс-служба председателя ПА Махмуда Аббаса (Абу Мазена) назвала резолюцию тяжелым ударом по израильской поселенческой деятельности и свидетельством всеобщего осуждения такой политики.

Высокопоставленный представитель ООП Саиб Арикат, в свою очередь, сказал, что была "одержана победа", победа международного права, цивилизованного языка переговоров при одновременном осуждении экстремистских сил Израиля.

Правительство Иордании тоже приветствовало резолюцию Совета безопасности ООН. Представитель правительства Иордании Мухаммад аль-Мумани сказал, что была принята историческая резолюция. По его словам, голосование свидетельствует о том, что мир считает поселения незаконными и признает права палестинцев на Иерусалим и свои исторические земли.

Он добавил, что резолюция также стала результатом усилий Иордании против поселений, которые препятствуют миру.

Представитель Египта в ООН после голосования сказал, что резолюция была порождена израильской политикой конфискации палестинских земель. Он подчеркнул, что конфискация земель силой оружия неприемлема.

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