Контрразведкой ПА арестованы 44 палестинских араба по обвинению в продаже земель евреям

Служба контрразведки Палестинской автономии сообщила о предотвращении продажи евреям 3.000 дунамов земли и трех зданий, принадлежащих арабам.

Согласно сообщениям палестинских спецслужб, речь идет об участках в Иерусалиме, Рамалле, Шхеме, Хевроне, Калькилии и Салфите.

В ходе борьбы с продажей земель евреям за три месяца были арестованы 44 человека, трое из которых уже были признаны виновными и осуждены на 15 лет каторжных работ, пишет "Аль-Ватания".

В сообщении население автономии призывают при любом наличии подозрения на земельную сделку с евреями обращаться в службу превентивной безопасности ПА.

Отметим, что согласно законам ПА, продажа земли евреям является преступлением против государственной безопасности.

18 ноября стало известно, что спецслужбы автономии арестовали жителя одного из арабских кварталов Иерусалима Исама Акеля (51), обладающего также американским гражданством, по подозрению в участии в сделке по продаже евреям недвижимости в Старом городе Иерусалима.

В ответ Израиль арестовал палестинского "губернатора Иерусалима" Аднана Рейта и начальника иерусалимского управления палестинских спецслужб Джихада Факиха.

22 ноября пресс-секретарь движения ФАТХ на Западном берегу Усама Кауасмэ признал, что палестинские службы безопасности, арестовывающие арабских жителей Восточного Иерусалима, продающих земли евреям, действуют по прямому указанию Махмуда Аббаса.

Кауасмэ утверждает, что палестинской стороне было передано предупреждение: если задержанного не освободят, будут уничтожены все административные учреждения ПА. По его словам, палестинцы отвергли ультиматум, сообщив, что будут и дальше преследовать "изменников".

9 декабря неизвестными был убит житель Джальджулии Ахмад Саламе (58), разыскивавшийся властями ПА по подозрению в причастности к продаже земель евреям. Власти автономии не стали брать на себя ответственность за убийство Саламе, однако активисты ФАТХа распространили в соцсетях материалы о его смерти с подписью "Работа ФАТХа".





