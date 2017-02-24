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Ближний Восток

Концерн "Калашников" представил в Абу-Даби БПЛА, похожий на израильский

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 10:39 блог версия для печати фото
Концерн "Калашников" представил в Абу-Даби БПЛА, похожий на израильский
БПЛА Orbiter производства Aeronautics на выставке в 2009 году
БПЛА Orbiter 3 производства Aeronautics на выставке в 2014 году

Российская компания ZALA продемонстрировала на выставке Вооружений и военной техники IDEX-2017 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) три своих беспилотных авиационных системы. Это две системы с БПЛА самолетного типа ближнего радиуса действия – ZALA 421-16E, ZALA 421-16ЕМ и одна система с малоразмерным БПЛА вертолетного типа мультироторной схемы ZALA 421-22. Они были показаны на территории стенда концерна "Калашников", в состав которого компания ZALA входит с февраля 2015 года.

Некоторые из продемонстрированных компанией беспилотников, а также систем полезной нагрузки, устанавливаемых на них, вызывают устойчивые ассоциации с разработками нероссийских компаний. В частности, показанный БПЛА ZALA 421-16Е по своему внешнему облику ассоциируется с БПЛА Orbiter 2 разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems, а систему наблюдения, используемых на БПЛА самолетного и вертолетного типов похожи на продукцию израильской компании Controp.

"Ряд предлагаемых компанией ZALA систем БПЛА ранее уже вызывали подобные ощущения déjà vu, – говорит ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, главный редактор сайта UAV.ru, побывавший на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби. – Так, ранее имевшийся в продуктовом ряду компании БПЛА вертолетного типа ZALA 421-23, по-видимому, на самом деле являлся китайской разработкой Flying Shark I компании Wuxi Hanhe Aviation Technology Co., а и ныне присутствующий в линейке тактический ZALA 421-20 весьма схож с малазийским БПЛА Aludra".

Компания ZALA считается одним из лидеров на российском рынке малых БПЛА, поставляя их главным образом гражданским заказчикам, а также МВД и МЧС России. Ожидалось, что с вхождением компании в состав концерна "Калашников", она улучшит шансы на поставку своих БПЛА министерству обороны России.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 августа 2015 г.
МАКС-2015: концерн "Калашников" представит "уникальный" БПЛА, похожий на израильский
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 февраля 2015 г.
Концерн "Калашников" включился с разработку беспилотников







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