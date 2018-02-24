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Ближний Восток

СМИ: в Сирию прибыли еще два российских Су-57

время публикации: 06:39 | последнее обновление: 07:08 блог версия для печати фото
Су-57
На авиабазе Хмеймим в Сирии
На авиабазе Хмеймим в Сирии

Вечером в пятницу, 23 февраля, сирийский блогер Уаиль аль-Хусайни сообщил о прибытии на авиабазу Хмеймим еще двух российских новейших самолетов пятого поколения Су-57. Ранее именно он первым написал о прибытии в Сирию 21 февраля первых двух Су-57.

По сведениям аль-Хусайни, 23 февраля в Хмеймим приземлились два Су-57, которые прилетели в сопровождении Су-30СМ.

Министерство обороны России и сирийские власти по-прежнему не комментируют информацию о прибытии в Сирию самолетов Су-57. Однако некоторые российские политики охотно высказываются по этому поводу.

Так, например, агентство РИА Новости приводит слова главы комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимира Гутенева, заявившего, что появление передовых российских истребителей в Сирии станет сдерживающим фактором "для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают" на территорию Сирии. Очевидно, Гутенев имел в виду израильские военные самолеты. Каким образом самолеты Су-57, никогда ранее не участвовавшие в боевых операциях, могут стать "сдерживающим фактором", он не пояснил. Отметим также, что российские военные никогда до сих пор не препятствовали израильским боевым операциям в Сирии.

РИА Новости публикует комментарий ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, который в интервью изданию National Interest предположил, что главная цель Су-57 в Сирии заключается в испытании радиолокационного оборудования в условиях, приближенных к боевым.

Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что США не рассматривают российские истребители пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии. По мнению представителя минобороны США, Россия не планирует развертывание Су-57 в Сирии и не готова к подобным действиям, которые противоречили бы заявлениям Кремля о сокращении российской группировки в этой стране.

Один из собеседников газеты "Коммерсант" заявлял, что Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года.

На данный момент известно о наличии у России десяти опытных образцов, предназначенных для летных испытаний. Известно также, что несколько самолетов Су-57 пролетали тысячи километров из Комсомольска-на-Амуре до Подмосковья. Но никогда до сих пор эти самолеты не испытывали в реальных боевых условиях.

Су-57 (Т-50) – первый российский истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году, а его эксплуатация российскими ВКС должна начаться в 2018 году. Самолет должен быть вооружен 30-мм пушкой и ракетами.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 февраля 2018 г.
Пентагон: российские Су-57 не представляют угрозы для американских операций в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 февраля 2018 г.
"Коммерсант" со ссылкой на военные источники: Су-57 прибыли на испытания в Сирию
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 февраля 2018 г.
СМИ со ссылкой на сомнительные источники: в Сирию переброшены новейшие российские истребители Су-57







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