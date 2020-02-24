ЦАХАЛ против "Исламского джихада": боевые действия в Газе и Сирии

Армия обороны Израиля вечером 23 февраля после того, как боевики "Исламского джихада" осуществили серию ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы, нанесла удары по объектам этой террористической организации в Газе и в Сирии. Соответствующее решение было принято на заседании военно-политического кабинета Израиля.

Отметим, что после нанесения этих ударов до утра 24 февраля "Исламский джихад" не предпринимал новых попыток обстрела израильской территории.

Арабские СМИ сообщают об интенсивных переговорах, которые ведут Египет и Катар с ХАМАСом и "Исламским джихадом", чтобы не допустить возобновления масштабных боевых действий в Газе. В переговорах участвует специальный представитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов.

ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности. Военные блокировали дороги вокруг сектора Газы. В частности, перекрыты все сельскохозяйственные дороги к западу от трассы 232. Шоссе номер 4 перекрыто в обоих направлениях на участке между перекрестком Зиким и въездом в кибуц Нир-Ам, шоссе номер 34 перекрыто на участке между перекрестком Яд-Мордехай и въездом в кибуц Эрез, а шоссе 232 - на участке между перекрестками Мефальсим и Кфар-Аза. Пляж Зиким, к югу от Ашкелона, закрыт для посетителей. Также запрещено подниматься на холм Коби в Сдероте, к мемориалу "Черная стрела", на холм а-Паамоним, на холм Назмит и на холм а-Параш а-Бодед ("Холм одинокого всадника"). Остановка на обочинах дорог в районе сектора Газы запрещена. Прервано железнодорожное сообщение на участке между Ашкелоном и Сдеротом.

В связи с угрозой новых ракетных обстрелов в понедельник, 24 февраля, все образовательные учреждения, включая детские сады и школы системы специального образования, в Ашкелоне закрыты. Об отмене работы учебных заведений заявили также в Сдероте, Нетивоте и населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы.

Накануне Управление тылом опубликовало распоряжения в связи с обострением ситуации на юге страны, около границы с сектором Газы. Запрещены массовые собрания за пределами зданий. В зданиях разрешены собрания не более 300 человек. Работа может продолжаться там, где есть стандартные убежища. Эти распоряжения относятся к Ашкелону, Нетивоту, Сдероту, региональному совету Хоф Ашкелон, районам Эшколь, Сдот-Негев, Шаар а- Негев. Они действуют до 20:00 24 февраля. Для других районов Израиля ограничения не вводятся.

Обстрелы из Газы 24 февраля

00:00-12:00. Не зафиксировано ни одного обстрела из Газы.

12:00. В Сдероте и других населенных пунктах около границы Газы вновь был слышен сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Местные жители сообщают, что система ПРО "Железный купол" перехватила несколько ракет. Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что нескольким людям потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. Раненых нет, заявляет МАДА. Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что из сектора Газы были выпущены шесть ракет, пять из них сбиты системой ПРО.

12:30. В Сдероте вновь сработал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Снова была задействована система ПРО "Железный купол". Одна ракета взорвалась на детской площадке, недалеко от жилых домов, пострадавших нет. Причинен ущерб.

Обстрелы из Газы и ответные действия ЦАХАЛа 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, в 17:35 боевики "Исламского джихада" обстреляли Сдерот и район Эшколь, а также КПП "Кисуфим". Из Газы было выпущено около 20 ракет, 13 из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Сообщалось также о двух минометных снарядах, разорвавшихся около пограничного забора. Позже террористами был обстрелян Ашкелон.

Сообщений о раненых не поступало, но две жительницы Ашкелона пострадали – 64-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, когда бежала в укрытие, 20-летней девушке потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока, отмечает служба "Маген Давид Адом". Обе они были доставлены в больницу "Барзилай".

Мэр Ашкелона Томер Глам распорядился открыть общественные бомбоубежища. Он также объявил, что в связи с ракетными обстрелами в понедельник, 24 февраля, все образовательные учреждения, включая детские сады и школы системы специального образования, в городе будут закрыты. Об отмене работы учебных заведений заявили также в Сдероте, Нетивоте и населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы.

Около 18:40 "Бригады Аль-Кудса", боевое крыло террористической организации "Исламский джихад", взяли на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории вечером 23 февраля. В заявлении террористов сказано, что этот обстрел был местью за гибель одного из боевиков группировки на границе Газы. При этом в "Исламском джихаде" заявляют о готовности к массированным обстрелам территории Израиля в случае нанесения ЦАХАЛом ударов по целям в Газе. (Напомним, что ранее лидеры террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступили с заявлением, в котором пообещали отомстить за гибель боевика, убитого израильскими военными на границе Газы во время попытки заложить взрывное устройство.)

В 19:54 в Ашкелоне снова сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из сектора Газы. После 20:00 сигнал "Цева адом" прозвучал в районе Эшколь. В Эшколе зафиксировано падение нескольких ракет. Пострадавших нет.

В 20:48 от пресс-службы ЦАХАЛа поступило уточнение: вечером 23 февраля системой ПРО "Железный купол" были перехвачены 13 ракет, выпущенных террористами из сектора Газы. В общей сложности, по территории Израиля была выпущена 21 ракета.

После 21:00 в Сдероте был слышен сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Также сигнал тревоги был слышен в кибуце Нир-Ам и в поселке Нахаль-Оз. Задействована система ПРО "Железный купол". Зафиксировано падение ракеты на открытой местности в районе Шаар а-Негев. В Сдероте ракета упала рядом с домом, причинен ущерб. Пострадавших нет.

В 22:14 пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила о начале операции, в ходе которой ЦАХАЛ наносит ответные удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы. На первом этапе были атакованы объекты "Бригад Аль-Кудса" в северной части сектора. Примерно в то же время хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что ЦАХАЛ атаковал "объект сопротивления" на севере сектора Газы. Источники в Газе сообщают об одном убитом и нескольких раненых на севере сектора. В больницу "Шифа" доставлены четверо раненых в результате израильского удара по цели в районе Ат-Туфа, к востоку от города Газа.

Примерно в 22:20 сигнал "Цева адом" прозвучал в поселке Саад, неподалеку от границы сектора Газы.

В 22:40 сигнал "Цева адом", предупреждающий об обстреле из Газы, вновь был слышен в Сдероте и в населенных пунктах около границы с Газой. Затем в течение нескольких минут были повторные сигналы "Цева адом". Сообщается о падении ракет в районе Сдерота.

Террористы активизировались на фоне ударов ЦАХАЛа по боевикам в Газе.

22:50. Управление тылом опубликовало распоряжения в связи с обострением ситуации на юге страны, около границы с сектором Газы. Запрещены массовые собрания за пределами зданий. В зданиях разрешены собрания не более 300 человек. Работа может продолжаться там, где есть стандартные убежища. Эти распоряжения относятся к Ашкелону, Нетивоту, Сдероту, региональному совету Хоф Ашкелон, районам Эшколь, Сдот-Негев, Шаар а- Негев. Они действуют до 20:00 24 февраля. Для других районов Израиля ограничения не вводятся.

23:00. ПИЦ передает, что израильский БПЛА нанес удар по цели в районе Аш-Шуджуя, к востоку от города Газа. Сообщается об ударах израильских ВВС по цели к западу от города Рафах, в южной части сектора.

После 23:00 хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что израильские ВВС атаковали цель к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Сообщается также об ударе по штаб-квартире "Исламского джихада" на северной окраине Рафаха, на юге сектора. По меньшей мере, два человека были ранены.

Около полуночи пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала данные об ударах по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы и в Сирии. ЦАХАЛ заявляет, что Рафахе, на юге сектора, была атакована подземная инфраструктура, также удары были нанесены по складам, на которых хранились ракеты и части для производства ракет. В Хан-Юнисе, на юге сектора, была атакована штаб-квартира террористов, а также учебный комплекс, где боевики "военно-морских сил" проходили подготовку.

По данным минздрава Газы, в результате ударов ЦАХАЛа, по меньшей мере, один боевик был убит, шестеро жителей сектора были ранены.

Удар ЦАХАЛа по целям в Сирии вечером 23 февраля

Вечером 23 февраля к югу от Дамаска были атакованы объекты палестинской террористической организации "Исламский джихад".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в районе Аделия, на южной окраине Дамаска, был атакован один из ключевых объектов "Исламского джихада". На этом объекте террористы проводили исследования и разрабатывали оружие, производство которого потом налаживали в Газе и в Сирии. На этом объекте также производили компоненты топлива для ракет и готовили боевиков, в том числе из Газы.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights ранее сообщала, что поздно вечером 23 февраля израильские ВВС атаковали цели в Дамаске и окрестностях сирийской столицы. По данным SOHR, в частности, были атакованы цели в международном аэропорту Дамаска. Утверждается, что сирийским ПВО удалось перехватить несколько ракет.

Государственное телевидение Сирии и агентство SANA передавали, что около 23:00 сирийские ПВО были задействованы для отражения ракетной атаки в районе Дамаска.

"Исламский джихад" заявил, что в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям Сирии были убиты два боевика: Салим Салим и Зияд Мансур. Террористы обещают отомстить Израилю.

Утром SOHR уточнил: убиты шесть человек – четверо проиранских ополченцев (по меньшей мере, один из них сириец), а также двое боевиков "Исламского джихада". По сведениям SOHR, на одном из объектов, атакованных ЦАХАЛом, помимо боевиков "Исламского джихада", находились офицеры иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Инцидент на границе Газы утром 23 февраля

Около 7 утра 23 февраля израильские военные открыли огонь по двум боевикам, приблизившимся к пограничному забору на южном участке границы с сектором Газы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа было сказано, что террористы пытались заложить взрывное устройство, зафиксировано поражение целей. Агентство Maan писало, что израильские военные обстреляли цель в районе Абасана, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. По словам свидетелей, обстрел был осуществлен из танкового или артиллерийского оружия, а также из пулемета. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, утверждало, что израильские военные также открыли предупредительный огонь по людям, которые пытались приблизиться к раненым. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что бригада скорой помощи "Красного полумесяца" длительное время ждала разрешения военных для эвакуации раненых или убитых. ПИЦ сообщал, что израильские военные направили бульдозер и специального робота к месту происшествия. Позже министерство здравоохранения Газы сообщило, что с места происшествия эвакуированы двое раненых, их доставили в Европейскую больницу в Хан-Юнисе. Впоследствии было объявлено, что израильские военные убили двух боевиков, еще двое были ранены.

Особое возмущение в Газе вызвал тот факт, что тело одного из "шахидов", на котором могло быть взрывное устройство, поддели ковшом бульдозера, чтобы переместить на израильскую территорию. Власти Израиля заявили, что тело террориста пока не будет передано в Газу.

На фоне угроз террористов ЦАХАЛ развернул дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" на юге страны.





