В Астане завершился первый день переговоров по Сирии

В столице Казахстана Астане вечером в понедельник, 23 января, завершился первый день переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, передает агентство "Интерфакс".

"Переговоры на сегодня завершены, больше никаких встреч", – сообщил журналистам советник сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди, отметив, что переговоры возобновятся во вторник около 10-11 часов.

По словам аль-Ариди, делегация сирийской оппозиции провела встречи с российской и турецкой сторонами в присутствии спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

"Это была очень длинная и продуктивная встреча. Они говорили о специфических вопросах, в целом, о попытке достижения ощутимого, жизнеспособного режима прекращения огня по всей стране. Стороны попросили разработать свои способы достижения этого. Также шла речь о гуманитарной ситуации, о снятии осады, также о признаках доброй воли, в частности об освобождении заложников", – сказал аль-Ариди.

Кроме того, добавил аль-Ариди, велись переговоры о политическом разрешении конфликта.

Как заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, первый день переговоров в Астане был успешным. По его словам, присутствие представителей вооруженной оппозиции и правительства Сирии позволяет выйти на новый качественный уровень переговорного процесса.