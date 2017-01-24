24 января 2017 г.
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Ближний Восток

Россия, Турция и Иран согласовали план контроля над перемирием в Сирии

время публикации: 15:32 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
Россия, Турция и Иран согласовали план контроля над перемирием в Сирии

Коспонсоры мирной конференции в Астане, Россия, Турция и Иран, сообщили, что достигнуто соглашение по поводу механизма контроля за соблюдением перемирия, вступившего в силу в Сирии 30 декабря 2016 года.

Это стало единственным достижением конференции по урегулированию ситуации в Сирии, завершившей работу в столице Казахстана Астане. Сторонники и противники президента Башара Асада не стали публиковать итоговый документ.

"Мы приветствуем готовность противоборствующих сторон продолжить процесс урегулирования, начатый в Женеве. Мы стремимся снизить уровень насилия, укрепить доверие, покончить с гуманитарным кризисом и обеспечить свободу передвижения гражданских лиц", - говорится в совместном заявлении спонсоров.

МИД России также сообщил о телефонном разговоре главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Министры обсудили необходимость налаживания прямых контактов между правительством Сирии и умеренной оппозицией.

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