Россия, Турция и Иран согласовали план контроля над перемирием в Сирии

Коспонсоры мирной конференции в Астане, Россия, Турция и Иран, сообщили, что достигнуто соглашение по поводу механизма контроля за соблюдением перемирия, вступившего в силу в Сирии 30 декабря 2016 года.

Это стало единственным достижением конференции по урегулированию ситуации в Сирии, завершившей работу в столице Казахстана Астане. Сторонники и противники президента Башара Асада не стали публиковать итоговый документ.

"Мы приветствуем готовность противоборствующих сторон продолжить процесс урегулирования, начатый в Женеве. Мы стремимся снизить уровень насилия, укрепить доверие, покончить с гуманитарным кризисом и обеспечить свободу передвижения гражданских лиц", - говорится в совместном заявлении спонсоров.

МИД России также сообщил о телефонном разговоре главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Министры обсудили необходимость налаживания прямых контактов между правительством Сирии и умеренной оппозицией.