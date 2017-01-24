Иордания и США начнут консультации о плане переноса посольства в Израиле

Иорданский министр по делам СМИ Мухаммад Момани, занимающий также пост пресс-секретаря правительства, сообщил, что Иордания намерена провести серию консультаций с США в связи с решением перевести американское посольство в Израиле в Иерусалим.

"Контакты будут на самых разных уровнях, с учетом серьезности и деликатности проблемы перевода посольства. Мы рассчитываем на то, что США прислушаются к мнению одного из своих ближайших союзников", - сказал министр.

Как отмечает газета The Jordan Times, перенос американского посольства в Иерусалим будет означать признание этого города единой и неделимой столицей Израиля. Хашимитское королевство считает это недопустимым.

Напомним, что 22 января король Иордании Абдалла Второй провел с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом переговоры в связи с намерением администрации Дональда Трампа перенести посольство.

Согласно заявлениям руководителей ПНА, данный шаг будет воспринят палестинцами как объявление войны и может привести к полному разрыву отношений между Палестинской автономией и США.