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Ближний Восток

Междоусобные столкновения джихадистов на севере Сирии

время публикации: 14:04 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
Междоусобные столкновения джихадистов на севере Сирии

В одной из наиболее влиятельных джихадистских группировок, действующих в Сирии, произошел раскол. От "Джабхат Фаттах аш-Шам", ранее называвшейся "Джабхат ан-Нусра", откололась "Джунд аль-Акса", разделяющая идеологию "Исламского государства".

"Джабхат Фаттах аш-Шам", контролирующая большую часть Идлиба, начала наступление на позиции "Джунд аль-Акса". Ее поддержали и старые союзники, которые в октябре 2016 года выступили против объединения этих группировок.

Также "Джабхат Фаттах аш-Шам" атаковала боевиков еще одной исламистской группировки – "Ахрар аш-Шам". Основанием для этого стало пленение джихадистами одного из местных полевых командиров.

Отметим, что перемирие, заключенное сторонниками и противниками президента Башара Асада и вступившее в силу 30 декабря 2016 года, не распространяется на радикальные исламистские группировки, также как "Джабхат Фаттах аш-Шам".

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