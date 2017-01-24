Междоусобные столкновения джихадистов на севере Сирии

В одной из наиболее влиятельных джихадистских группировок, действующих в Сирии, произошел раскол. От "Джабхат Фаттах аш-Шам", ранее называвшейся "Джабхат ан-Нусра", откололась "Джунд аль-Акса", разделяющая идеологию "Исламского государства".

"Джабхат Фаттах аш-Шам", контролирующая большую часть Идлиба, начала наступление на позиции "Джунд аль-Акса". Ее поддержали и старые союзники, которые в октябре 2016 года выступили против объединения этих группировок.

Также "Джабхат Фаттах аш-Шам" атаковала боевиков еще одной исламистской группировки – "Ахрар аш-Шам". Основанием для этого стало пленение джихадистами одного из местных полевых командиров.

Отметим, что перемирие, заключенное сторонниками и противниками президента Башара Асада и вступившее в силу 30 декабря 2016 года, не распространяется на радикальные исламистские группировки, также как "Джабхат Фаттах аш-Шам".