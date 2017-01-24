В Персидский залив прибыла китайская флотилия

Отряд из трех кораблей военно-морского флота КНР прибыл в столицу Катара Доху с дружественным визитом. Флотилия, возглавляемая ракетным корветом, совершает турне по странам, входящим в Совет сотрудничества государств Персидского залива.

Это стало первым с 2014 года посещением залива китайскими боевыми кораблями – три года назад отряд ВМФ КНР посетил Иран. Арабские государства Персидского залива удостоились такого визита впервые с 2010 года.

В последние годы Пекин значительно активизировался на международной арене, в том числе – в ближневосточном регионе. ВМФ КНР принимает активное участие в обеспечении свободы мореплаванья в Баб-эль-Мандебском проливе, борясь с сомалийскими и йеменскими пиратами.

Одним из главных способов экономической и политической экспансии для КНР стал проект восстановления Великого шелкового пути, согласно которому пространство между Желтым и Средиземным морями должно стать единой экономической зоной под гегемонией КНР.

После инаугурации президента США Дональда Трампа представители КНР выступили с заявлениями, согласно которым, в случае, если США будут проводить изоляционистский внешнеполитический курс, их роль придется взять на себя Китаю.