24 января 2017 г.
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Ближний Восток

Президент Египта ас-Сиси стал первым арабским лидером, которому позвонил президент США Трамп

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
Абд аль-Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп

Вечером в понедельник, 23 января, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В ходе беседы Трамп заверил своего египетского коллегу, что новая администрация США окажет всемерное содействие Каиру в борьбе с террором, передает агентство MENA.

Судя по имеющейся информации Трамп и ас-Сиси обсуждали общую ситуацию в ближневосточном регионе и пути укрепления двусторонних отношений между США и Египтом, которые заметно осложнились в период деятельности администрации Барака Обамы.

Египетские СМИ отмечают, что ас-Сиси стал первым арабским лидером, которому позвонил Трамп после инаугурации. Ранее новый президент США беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Планировался также его разговор с президентом России Владимиром Путиным, но время этой беседы пока не согласовано.

Кроме того, 21 января Трампу звонили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето, которые поздравляли его с вступлением в должность.



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