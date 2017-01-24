Президент Египта ас-Сиси стал первым арабским лидером, которому позвонил президент США Трамп

Вечером в понедельник, 23 января, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В ходе беседы Трамп заверил своего египетского коллегу, что новая администрация США окажет всемерное содействие Каиру в борьбе с террором, передает агентство MENA.

Судя по имеющейся информации Трамп и ас-Сиси обсуждали общую ситуацию в ближневосточном регионе и пути укрепления двусторонних отношений между США и Египтом, которые заметно осложнились в период деятельности администрации Барака Обамы.

Египетские СМИ отмечают, что ас-Сиси стал первым арабским лидером, которому позвонил Трамп после инаугурации. Ранее новый президент США беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Планировался также его разговор с президентом России Владимиром Путиным, но время этой беседы пока не согласовано.

Кроме того, 21 января Трампу звонили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето, которые поздравляли его с вступлением в должность.





