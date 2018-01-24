"Кан": глава правительства Ливана дал интервью израильским журналистам

Глава правительства Ливана Саад Харири в кулуарах международного экономического форума в Давосе дал интервью израильским журналистам. Об этом сообщила новостная служба корпорации "Кан".

Согласно публикации в "твиттере" новостной израильской корпорации, Харири сказал, что в настоящее время нет опасности возникновения войны между "Хизбаллой" и Израилем. "Я сделал все возможное для того, чтобы этого не произошло, и надеюсь, что так и будет", - заявил он.

Спустя несколько часов после этой публикации государственное телевидение Ливана сообщила, что Харири не делал никаких заявлений израильским журналистам в Давосе.

Израильские журналисты сопровождают в поездке в Давос израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В небольшом городке, расположенном в швейцарских Альпах, проходит 48-й Международный экономический форум, в котором принимают участие главы более 70 государств и правительств. Общее количество участников составило более трех тысяч человек.

На среду, 24 января, у главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу было запланировано семь встреч - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Руанды Полом Казаме, президентом Франции Эмануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, президентом Швейцарии Аленом Берсе и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В четверг Нетаниягу встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Нидерландов Марком Роте.

В официальном блоге главы правительства на Facebook сообщается, что в ходе сегодняшних встреч Биньямин Нетаниягу пытался убедить мировых лидеров поддержать предложение Дональда Трампа относительно внесения поправок в ядерное соглашение с Ираном. В этих беседах он еще раз подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану создать военные базы в Сирии. А также, говоря о перспективах возобновления палестино-израильских переговоров, отметил, что Иерусалим не пойдет ни на какие компромиссы в том, что касается его безопасности.





