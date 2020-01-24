В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9. Несколько человек погибли, сотни получили травмы

В пятницу, 24 января, на востоке Турции, в районе Сивридже провинции Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Reuters со ссылкой на EMSC. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что, по меньшей мере, восемь человек погибли. Около 300 получили травмы.

Несколько зданий рухнули, несколько – получили серьезные повреждения. В центральной части Элязыга вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка природного газа в результате землетрясения.

Вскоре после первого подземного толчка были зарегистрированы еще несколько сильных "афтершоков" магнитудой от 5,4 до 3,3, сообщает Daily Sabah.

Жители севера и центра Израиля также ощутили землетрясение. Первые сообщения об этом появились в интернете около 20:00 по местному времени. Жители Тель-Авива и Ришон ле-Ционе сообщали о "раскачивающихся домах".

Землетрясение ощущалось также в Сирии, Албании, Ливане, Грузии и Ираке.

Последнее землетрясение в Турции было зафиксировано всего два дня назад, 22 января. Его эпицентр находился между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса. Пострадавших не было.





