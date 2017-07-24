Подозрение на теракт возле посольства Израиля в Иордании. Подробности

Разрешена к публикации информация об инциденте, который произошел вечером 23 июля возле посольства Израиля в Иордании.

Согласно информации, разрешенной к публикации, инцидент произошел в доме сотрудника службы безопасности посольства Израиля в Аммане. Дом находится в непосредственной близости от посольства. Иорданский рабочий напал на израильтянина и ударил его отверткой.

Сотрудник израильского посольства извлек пистолет и выстрелил в рабочего, а также во второго иорданца, находившегося на месте. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что это был владелец квартиры, которую снимал сотрудник посольства Израиля. Оба иорданских гражданина застрелены. Израильтянин получил легкие ранения, и ему не потребовалась госпитализация.

Как пишет портал Ynet, службы безопасности предполагают, что речь идет о теракте, совершенном на фоне событий вокруг Храмовой горы.

Власти Иордании требуют расследовать инцидент, включая возможность допросить израильтянина, однако согласно Венской конвенции, сотрудник посольства обладает дипломатическим иммунитетом, и поэтому не может быть отдан под следствие в Иордании.

В ночь на понедельник, 24 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с послом Израиля в Иордании Анат Шляйн и с сотрудником посольства, причастным к инциденту.

Первые сведения о теракте поступили в воскресенье около 18:00. Но никаких подробностей в течение длительного времени иорданцами не публиковалось.

О теракте в израильском посольстве в Аммане вечером 23 июля сообщили многие зарубежные СМИ. Однако в Израиле был наложен запрет на публикацию информации о чрезвычайной ситуации в посольстве до "особого распоряжения".

Около 19:30 иорданские СМИ сообщили о том, что в здании посольства были слышны выстрелы. Район около посольства был оцеплен иорданскими силами безопасности, на место происшествия прибыл глава МВД Иордании. При этом сайт Ammon News сообщил, что на территории посольства есть раненые.

Вскоре после этого иорданский сайт "Аль-Хад" передал, что офицер службы безопасности посольства был ранен ножом в грудь. Нападавший, гражданин Иордании, скончался от двух пулевых ранений.

Агентство Reuters сообщало об одном убитом иорданце, а также о двух раненых – гражданах Иордании и Израиля. В сообщении было сказано, что эти люди получили пулевые ранения. Также сообщалось, что двое вооруженных террористов прошли в комплекс посольства Израиля под видом рабочих.

Иорданский новостной сайт Hala сообщал о двух убитых иорданцах, в том числе враче при посольстве, и одном раненом израильтянине.

Израильские печатные СМИ не публикуют информацию о происшествии, так как цензура разрешила сообщить о нем лишь утром 24 июля.





