Агентство Ammon сообщило о задержании в Аммане репортера из Израиля

Иорданское новостное агентство Ammon сообщило о том, что 24 июля в Аммане службами безопасности был задержан израильский журналист.

В сообщении говорится, что группа журналистов была отправлена израильскими СМИ в Амман для освещения кризиса, возникшего после инцидента возле израильского посольства. В частности, в Аммане находятся журналисты издательского дома "Едиот Ахронот" и съемочная группа одного из телеканалов.

Израильским журналистам помогают их коллеги из телекомпании в Аммане.

Израильский репортер был задержан сотрудниками служб безопасности Иордании, когда он вел съемку в районе посольства. Поводом для его задержания стало отсутствие необходимых разрешений на ведение фотосъемки в указанном районе.

По информации Ammon, журналист был освобожден после беседы. Однако сделанные им фотографии были уничтожены.





