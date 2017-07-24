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Ближний Восток

Агентство Ammon сообщило о задержании в Аммане репортера из Израиля

время публикации: 22:11 | последнее обновление: 22:32 блог версия для печати фото
Агентство Ammon сообщило о задержании израильского репортера в Аммане

Иорданское новостное агентство Ammon сообщило о том, что 24 июля в Аммане службами безопасности был задержан израильский журналист.

В сообщении говорится, что группа журналистов была отправлена израильскими СМИ в Амман для освещения кризиса, возникшего после инцидента возле израильского посольства. В частности, в Аммане находятся журналисты издательского дома "Едиот Ахронот" и съемочная группа одного из телеканалов.

Израильским журналистам помогают их коллеги из телекомпании в Аммане.

Израильский репортер был задержан сотрудниками служб безопасности Иордании, когда он вел съемку в районе посольства. Поводом для его задержания стало отсутствие необходимых разрешений на ведение фотосъемки в указанном районе.

По информации Ammon, журналист был освобожден после беседы. Однако сделанные им фотографии были уничтожены.



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