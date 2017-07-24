Дахлан сообщил подробности соглашения с ХАМАСом

Бывший глава служб безопасности сектора Газы Мухаммад Дахлан раскрыл детали соглашения, которое позволит его сторонникам вернуться из эмиграции и занять места в созданных ХАМАСом органах власти. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Договор между Дахланом и ХАМАСом, по словам проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах политика, положит конец блокаде сектора с египетской стороны. На Синайском полуострове будет возведена электростанция. 100 миллионов долларов на ее строительство выделили ОАЭ.

Дахлан заявил, что важную роль в достижении соглашения сыграли его дружеские отношения с новым главой администрации сектора Яхьей Сануаром. Он сказал, что сам не намерен возвращаться в Газу, а займется мобилизацией поддержки из-за рубежа.

Политик опроверг утверждения, что бывшая территория Палестинской автономии разделилась на два отдельных государственных формирования – Газу под властью ХАМАСа и Западный берег под властью ФАТХа.

Отметим, что привлечение Дахлана и его сторонников к управлению Газой вызывает значительное беспокойство руководства Палестинской национальной администрации. Дахлан считается главным противником председателя ПНА Махмуда Аббаса.