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Ближний Восток

Ynet: Иордания требует выдать охранника, угрожая дипломатическими шагами

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
Ynet: Иордания требует выдать охранника, угрожая дипломатическими шагами

Как сообщает сайт Ynet со ссылкой на израильский правительственный источник, Иордания требует выдать ей охранника, открывшего огонь по напавшему на него иорданцу.

В соответствии с публикацией, если этого не произойдет, Хашимитское королевство угрожает дипломатическими шагами, в том числе – юридического характера. Напомним, что дипломаты не могут покинуть посольство.

Отметим, что, в соответствии со Второй венской конвенцией, охранники посольства причисляются к дипломатическому персоналу и на них распространяется иммунитет. Его можно выслать из страны, но не задержать для допроса.

Сайт Десятого канала сообщает, что в ближайшие часы в Амман направляется высокопоставленный представитель израильских спецслужб. Его задача – содействовать преодолению кризиса.

В 19:00 24 июля состоится заседание кабинета по вопросам безопасности. Оно будет посвящено событиям в Аммане. Предыдущее заседание, прошедшее в ночь на 24 июля, завершилось без принятия решений.

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