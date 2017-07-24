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Ближний Восток

В Швеции началась организация новой "флотилии свободы"

время публикации: 13:46 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
В Швеции началась организация новой "флотилии свободы"

Зарегистрированная в Швеции неправительственная организация Ship to Gaza сообщила, что в 2018 году будет предпринята очередная попытка прорвать морскую блокаду сектора Газы.

Пресс-секретарь организации Джанетт Эсканилла сообщила, что одно судно с длиной палубы девять метров, уже приобретено. Однако требуются средства на приобретение дополнительных кораблей.

Она также рассказала, что купленный катер назван в честь известной пропалестинской активистки Мейрид Магуайр. В 176 году она стала лауреатом Нобелевской премии мира за усилия по урегулированию конфликта в Северной Ирландии.

Магуайр сопровождала флотилию, вышедшую на прорыв блокады сектора Газы в 2010 году. Корабли были перехвачены израильскими солдатами в Средиземном море. Во время столкновений были убиты несколько граждан Турции.

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