В Швеции началась организация новой "флотилии свободы"

Зарегистрированная в Швеции неправительственная организация Ship to Gaza сообщила, что в 2018 году будет предпринята очередная попытка прорвать морскую блокаду сектора Газы.

Пресс-секретарь организации Джанетт Эсканилла сообщила, что одно судно с длиной палубы девять метров, уже приобретено. Однако требуются средства на приобретение дополнительных кораблей.

Она также рассказала, что купленный катер назван в честь известной пропалестинской активистки Мейрид Магуайр. В 176 году она стала лауреатом Нобелевской премии мира за усилия по урегулированию конфликта в Северной Ирландии.

Магуайр сопровождала флотилию, вышедшую на прорыв блокады сектора Газы в 2010 году. Корабли были перехвачены израильскими солдатами в Средиземном море. Во время столкновений были убиты несколько граждан Турции.