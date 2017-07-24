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Ближний Восток

ЦАХАЛ обстрелял объект ХАМАСа в секторе Газы

время публикации: 01:47 | последнее обновление: 02:10 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ обстрелял объект ХАМАСа в секторе Газы

Палестинское агентство Maan передает, что израильская артиллерия выпустила несколько снарядов по целям в районе Дир эль-Балах. По сообщению непонятно, идет ли речь об ответных действиях ЦАХАЛа.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ответ на ракетный обстрел израильский танк обстрелял один из объектов ХАМАСа в южной части сектора Газы.

По сведениям палестинского агентства Safa, израильские военные обстреляли наблюдательный пост ХАМАСа к востоку от Аль-Карары (восточнее Хан-Юниса, юг сектора Газы). Причинен ущерб. Сообщений о пострадавших не поступало.

В ночь на 24 июля на территории регионального совета Эшколь разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газы. Ракета упала на открытой местности, пострадавших нет.

Это был второй ракетный обстрел израильской территории из Газы за последние сутки. Причем в обоих случаях система предупреждения об обстрелах "Цева адом" не сработала.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2017 г.
Очередной ракетный обстрел из Газы, пострадавших нет







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