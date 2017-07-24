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Ближний Восток

Идлиб перешел под контроль союзников "Аль-Каиды"

время публикации: 12:14 | последнее обновление: 12:16 блог версия для печати фото
Идлиб перешел под контроль союзников "Аль-Каиды"

Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", ранее подчинявшаяся "Аль-Каиде" установила контроль над сирийским городом Идлиб, административным центром одноименной провинции.

Джихадисты выбили из города группировку "Ахрар аш-Шам", с которой двумя днями ранее заключили перемирие. Конвои с боевиками "Ахрар аш-Шам" направляются на юг провинции Идлиб.

Интенсивные бои между двумя исламистскими группировками, выступающими против режима Башара Асада, продолжались несколько дней. Шли они и в районе пограничного пункта Баб аль-Хава на ведущей в Турцию дороге.

Как сообщает Syrian Observatory for Human Rights, джихадисты устанавливают на дорогах блок-посты, чтобы не позволить населению уйти из города. В Идлибе также взорвались два заминированных автомобиля. По меньшей мере один человек погиб, около 30 получили ранения.

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