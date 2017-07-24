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Ближний Восток

Иран и Ирак подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 16:23 блог версия для печати фото
Иран и Ирак подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

В ходе визита в Тегеран министра обороны Ирака Эрфан Хийяли подписал со своим иранским коллегой Хосейном Дехканом договор о расширении сотрудничества в оборонной сфере.

Как отмечается в опубликованном коммюнике, государства достигли взаимопонимания по широкому ряду вопросов. Речь шла о совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом, об обеспечении безопасности границы.

Напомним, что в годы правления Саддама Хусейна Иран и Ирак были врагами. Однако свержение диктатора в 2003 году привело к ослаблению суннитов и росту влияния шиитов, во многом ориентирующихся на Иран.

Соглашение о судьбе иранской ядерной программы привело к снятию с Ирана большей частью санкций, что положительно отозвалось на иранской экономике. Тегеран увеличил поддержку своих региональных союзников, укрепив статус крупнейшего экспортера террора.

Исламская республика Иран вмешивается в иракскую политику, поддерживает режим Башара Асада в Сирии и "Хизбаллу" в Ливане. Он помогает хуситам, ведущим борьбу против правительства Йемена.

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