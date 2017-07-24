Семья иорданского террориста требует казнить израильского охранника

Родственники иорданца Зхарии аль-Джавады, застреленного после нападения на охранника израильского посольства, требуют казнить израильтянина, обвиняя его в хладнокровном убийстве.

"Мы полностью доверяем иорданской системе правосудия, верим, что убийцу ждет самое строгое наказание – смертная казнь", - цитирует их заявление радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По словам отца Зхарии, если бы они знали, что покупатель – еврей, они бы не впустили его в свой мебельный магазин. "Мы не знаем, что там произошло. Они поспорили, может, парень его толкнул. А тот взял и хладнокровно его убил", - приводит слова отца сайт Новостей Второго телеканала.

Согласно иорданским СМИ, врач, владеющий квартирой, где проживал охранник, погиб не от пуль своего квартиросъемщика, а от ударов отверткой. Нельзя исключать, что убийца счел его коллаборационистом.

Напомним: после теракта на Храмовой горе в Иерусалиме, повлекшего за собой гибель двух полицейских, в Иордании начались массовые антиизраильские выступления. Израильтян обвинили в осквернении третьей по важности святыни ислама.