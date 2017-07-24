СМИ: Иордания может потребовать обменять заключенных на охранника посольства

Корреспондент радиостанция "Кан Бет" Эран Зингер со ссылкой на иорданские СМИ сообщил, что семьи иорданских граждан, отбывающих наказание в тюрьмах Израиля, используют кризис в отношениях между Амманом и Иерусалимом для того, чтобы добиться освобождения своих близких.

По данным источника, на который ссылается "Кан Бет", 23 семьи настаивают на том, чтобы власти Иордании обменяли охранника израильского посольства, застрелившего двух граждан Иордании, на иорданских заключенных.

Кроме того, комиссия помощи иорданским заключенным оказывает давление на родственников двух убитых иорданцев с тем, чтобы они препятствовали возвращению "убийцы их родных" в Израиль до тех пор, "пока не свершится справедливость в отношении иорданских заключенных".