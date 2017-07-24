В Турции начался процесс над журналистами, их обвиняют в терроре

17 журналистов и административных работников одной из ведущих оппозиционных газет Турции предстали перед стамбульским уголовным судом. Сотрудники Cumhurriyet обвиняются в терроризме.

Подсудимые были арестованы около девяти месяцев назад, в соответствии с законом о чрезвычайном положении, введенном в Турции после провала путча 16 июня 2016 года. Им грозит до 43 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, все они – последователи оппозиционного богослова Фетхуллы Гюлена, члены так называемой «террористической организации Фетхуллы». Гюлена, проживающего в США, власти называют организатором путча.

"Это политический процесс. Их судят за их профессиональную деятельность, за то, что они журналисты. Я даже не могу обнять его – меня проводят в комнату, где за стеклом сидит он, а рядом телефон", - говорит Элиф Гюнай, дочь главного редактора газеты Турхана Гюная.

О том, что процесс политический, говорят и правозащитники, и гражданские активисты. Десятки человек собрались у здания суда, чтобы потребовать освобождения подсудимых. В конце манифестации они выпустили в воздух воздушные шары.