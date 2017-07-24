Закрыты израильские дипмиссии в Турции

Министерство иностранных дел Израиля приняло решение о временном закрытии дипломатических миссий в Турции – посольства в Анкаре и консульства в Стамбуле. Дипломаты продолжат работать из дома.

Одна из причин этого – события в Аммане, где был ранен охранник израильского посольства. Вторая – нападения турецких манифестантов на несколько синагог в субботу, 22 июля. Среди подвергнувшихся нападению – и стамбульская синагога "Неве Шалом".

Вечером 23 июля было совершено нападение на охранника израильского посольства в Аммане. Тот уничтожил нападавшего. Однако Иордания, вопреки международному праву, требует выдачи израильтянина, обладающего иммунитетом.

Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль принять меры по урегулированию ситуации на Храмовой горе. Он потребовал убрать металлодетекторы и вернуться к ситуации, которая была там до нападения на солдат.

"Исламский мир не будет молча наблюдать за насилием в мечети аль-Акса. Я призываю Израиль отказаться от насилия и действовать согласно международному праву", - сказал Эрдоган.