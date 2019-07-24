Брошенный танкер угрожает экологической катастрофой в Красном море

Брошенный у побережья Йемена нефтяной супертанкер FSO Safer может стать причиной масштабной экологической катастрофы, которая затронет Красное море и часть Персидского залива. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным ООН, в танкере находится около 1,1 миллиона баррелей сырой нефти.

Газета The Sun написала в среду, 24 июля, что признанное международным сообществом правительство Йемена сообщило в ООН, что "катастрофа неминуема" пока к танкеру не допущены специалисты. Из-за постоянно образующихся ядовитых паров в замкнутом пространстве супертанкер может в любой момент взорваться.

CNN передает, что Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, на прошлой неделе сообщил СБ ООН, что агентство планирует в ближайшие дни направить на танкер группу экспертов. Но ему до сих пор не удалось получить необходимые разрешения. По его словам, хуситы, контролирующие район, хоть и попросили о помощи международное сообщество, выдвигают собственные условия для визита экспертов. В частности, они требуют, чтобы нефть с танкера была продана, а вырученные деньги были переданы их движению "Ансар Аллах".

Танкер был брошен командой в 2015 году из-за гражданской войны в Йемене.

По оценками специалистов, в случае взрыва или образования трещины в корпусе корабля, разлившаяся нефть распространится по всему Красному морю до Суэцкого канала на севере и Ормузского пролива на юге. Последствия экологической катастрофы ощутят все страны региона.





