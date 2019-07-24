18+
24 июля 2019 г.
последняя новость: 15:12
Кашмир: новое поле битвы за лидерство в мире ислама
Справедливость торжествует: Борис Джонсон будет расхлебывать заваренную им кашу
В Голливуде теперь можно полюбоваться на реалистичных динозавров
Сколько стоит школа?
Съесть шницель - без раскаяния
Бабушка строгого режима
69-летняя Бабкина снялась голой в ванной
Популярный продукт оказался опасным
Почему рано хоронить либеральную идею
Родство террористических душ
А старушка все лежит в коридоре?
Администрация Трампа за евреев
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:33 Облава на нелегалов в Стамбуле, тысячи задержанных
14:16 ШАБАК: Иран через Facebook пытался завербовать в Израиле агентов
13:48 Гринблатт: "Израиль уже отдал три четверти захваченных территорий"
13:04 Освобожден турецкий банкир, помогавший Ирану обходить санкции
12:32 Иран сообщил о прибытии британского посредника
12:00 Роухани заявил о готовности к "справедливым" переговорам
11:32 Владельцы захваченного иранцами танкера связались с экипажем
11:02 Ливан отвечает Данону: "Хизбалла" - часть правящей коалиции
08:16 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 июля
02:06 SANA: ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге Сирии
Загрузка...
Ближний Восток

Гринблатт: "Израиль уже отдал три четверти захваченных территорий"

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 14:43 блог версия для печати фото
Джейсон Гринблатт
Заседание СБ ООН (архив)
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу

Специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт выступил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил надежду, что план палестино-израильского урегулирования, подготовленный американской администрацией, вскоре будет опубликован.

"Президент Трамп еще не принял решения о дате публикации политической части плана. Мы надеемся, что это решение будет принято в ближайшее время", - заявил он, призвав палестинское руководство изменить свою позицию по плану, которое оно еще даже не видело.

"Ни торжество международного права, ни велеречивые туманные резолюции не принесут справедливого и прочного мира. В отличие от многих документов, принятых в этом самом зале, наш план не оставит возможности двоякого толкования", - подчеркнул Гринблатт.

"ООП и Палестинская администрация продолжают заявлять, что их столицей должен стать Восточный Иерусалим. Но давайте не забывать: стремление – это еще не право", - сказал представитель президента Трампа, отметив в то же время, что план построен на компромиссе.

По его убеждению, ООН, неспособная признать ХАМАС террористической группировкой, в равной степени неспособна и привести к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как сообщают Times of Israel, Гринблатт напомнил, что Израиль уже отказался более, чем от 75% территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года, передав Синайский полуостров Египту.

Отметим, что выступавшая незадолго до американского эмиссара заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари де Карло призвала к урегулированию палестино-израильского конфликта на основе резолюций ООН и норм международного права.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 июля 2019 г.
Белый дом опубликовал полный арабский перевод программы "От мира к процветанию"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2019 г.
Гринблатт сожалеет, что не смог выпить кофе с Аббасом на пограничном терминале "Алленби"





  Rating@Mail.ru  
Среда, 24 июля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019