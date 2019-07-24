Гринблатт: "Израиль уже отдал три четверти захваченных территорий"

Специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт выступил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил надежду, что план палестино-израильского урегулирования, подготовленный американской администрацией, вскоре будет опубликован.

"Президент Трамп еще не принял решения о дате публикации политической части плана. Мы надеемся, что это решение будет принято в ближайшее время", - заявил он, призвав палестинское руководство изменить свою позицию по плану, которое оно еще даже не видело.

"Ни торжество международного права, ни велеречивые туманные резолюции не принесут справедливого и прочного мира. В отличие от многих документов, принятых в этом самом зале, наш план не оставит возможности двоякого толкования", - подчеркнул Гринблатт.

"ООП и Палестинская администрация продолжают заявлять, что их столицей должен стать Восточный Иерусалим. Но давайте не забывать: стремление – это еще не право", - сказал представитель президента Трампа, отметив в то же время, что план построен на компромиссе.

По его убеждению, ООН, неспособная признать ХАМАС террористической группировкой, в равной степени неспособна и привести к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как сообщают Times of Israel, Гринблатт напомнил, что Израиль уже отказался более, чем от 75% территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года, передав Синайский полуостров Египту.

Отметим, что выступавшая незадолго до американского эмиссара заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари де Карло призвала к урегулированию палестино-израильского конфликта на основе резолюций ООН и норм международного права.





