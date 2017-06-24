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Ближний Восток

Полиция Египта предотвратила двойной-теракт самоубийство в церкви в Александрии

время публикации: 23:37 | последнее обновление: 23:37 блог версия для печати

Министерство внутренних дел Египта в субботу, 24 июня, сообщило о предотвращении теракта против коптов, передает информационное агентство AFP.

Согласно сообщению, сотрудники полиции задержали шестерых членов террористической ячейки, готовившей двойной теракт-самоубийство в одной из церквей Александрии.

Планировалось, что один смертник приведет в действие закрепленное на его теле взрывное устройство в здании церкви. Еще один должен был подорвать себя возле церкви, после того как на место прибудут полицейские.

Напомним, 9 апреля рядом с коптской церковью, расположенной в городе Танта, к северу от Каира, произошел взрыв. Теракт был совершен в вербное воскресенье, когда на территории церкви находились сотни верующих. Позже террорист-смертник взорвался в соборе Святого Марка в Александрии.

Жертвами терактов стали около 50 человек, более 100 человек получили ранения.

Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство", которое угрожало новыми атаками, направленными против христиан и государственных структур Египта.

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