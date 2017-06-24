Египет отдаст Саудовской Аравии бывшие "израильские" острова Тиран и Санафир

В субботу, 24 июня, президент Египта Абд аль-Фаттах Ас-Сиси утвердил договор о демаркации морской границы с Саудовской Аравией.

Соглашение, подписанное в 2016 году, предусматривает передачу королевству островов Санафир и Тиран в Красном море. Ранее договор был одобрен парламентской комиссией по законодательству и парламентской комиссией по вопросам безопасности.

Соглашение вызвало возмущение широких слоев египетского общества и стало предметом судебного разбирательства. Высший административный суд принял решение, согласно которому Санафир и Тиран останутся египетскими.

В последние дни в Египте не прекращались протесты против этого договора, в ходе которых были задержаны более пятидесяти человек.

Острова Тиран и Санафир были кратковременно заняты израильской армией в ходе войны 1956 года, а затем повторно оккупированы в ходе Шестидневной войны 1967 года. После этого они удерживались израильтянами вплоть до 1982 года, а затем были возвращены Египту по Кэмп-Дэвидскому мирному договору.

В настоящее время острова необитаемы, на острове Тиран находится небольшой пост миссии военных наблюдателей ООН. Часть территории островов заминирована со времен израильской оккупации.