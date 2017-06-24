24 июня 2017 г.
последняя новость: 21:30
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:04 Египет отдаст Саудовской Аравии бывшие "израильские" острова Тиран и Санафир
20:25 В Иране задержана группа боевиков, готовивших нападения на исламские святыни
18:49 "Аль-Майядин": в результате израильского удара по территории Сирии погибли два человека
17:24 ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в ответ на обстрел израильской территории
14:50 Скончалась журналистка Вероник Робер, получившая тяжелое ранение в Мосуле
09:30 В Саудовской Аравии предотвращено нападение на Великую мечеть Аль-Харам. Подробности
08:20 UNIFIL отклонил обвинения Израиля: "Хизбалла" не нарушала резолюцию 1701
23:10 Шейх Насралла раскритиковал Саудовскую Аравию, "предавшую палестинцев"
22:26 "Аль-Арабия": саудовские силы безопасности предотвратили теракт в Мекке
21:18 В турецком аквапарке пять человек погибли от удара током
Ближний Восток

В Иране задержана группа боевиков, готовивших нападения на исламские святыни

время публикации: 20:25 | последнее обновление: 21:30 блог версия для печати фото
В Иране задержана группа боевиков, готовивших нападения на исламские святыни

Иранские силы безопасности задержали членов террористической ячейки, связанной с "Исламским государством", планировавших осуществить серию терактов, в том числе и терактов-самоубийств, в святых для мусульман местах.

Как сообщает иранское агентство Press-TV, боевики были схвачены в "День Аль-Кудс", после ряда разведывательных операций.

У них был изъят целый арсенал оружия, в том числе, три автомата Калашникова, пулемет, камера ночного видения, три "пояса шахида", три мобильных телефона, приготовленных для дистанционных взрывов, огромное количество боеприпасов, а также взрывчатые вещества, разнообразные электронные устройства и рация.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2017 г.
Иран отвергает сомнения в успешности ракетной атаки: сотни боевиков ИГ убиты в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 июня 2017 г.
Израильские СМИ: из семи иранских ракет, запущенных в сторону Сирии, три упали в Ираке
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июня 2017 г.
Иран нанес ракетный удар по территории Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июня 2017 г.
Самоубийцы "Исламского государства": россиян больше, чем палестинцев
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июня 2017 г.
В связи с терактами в Тегеране задержаны около 50 человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 июня 2017 г.
Министерство разведки Ирана сообщило о ликвидации организатора теракта в Тегеране
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 июня 2017 г.
В Иране задержан 41 боевик "Исламского государства"







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 24 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017