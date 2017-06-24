В Иране задержана группа боевиков, готовивших нападения на исламские святыни

Иранские силы безопасности задержали членов террористической ячейки, связанной с "Исламским государством", планировавших осуществить серию терактов, в том числе и терактов-самоубийств, в святых для мусульман местах.

Как сообщает иранское агентство Press-TV, боевики были схвачены в "День Аль-Кудс", после ряда разведывательных операций.

У них был изъят целый арсенал оружия, в том числе, три автомата Калашникова, пулемет, камера ночного видения, три "пояса шахида", три мобильных телефона, приготовленных для дистанционных взрывов, огромное количество боеприпасов, а также взрывчатые вещества, разнообразные электронные устройства и рация.