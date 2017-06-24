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Ближний Восток

В Саудовской Аравии предотвращено нападение на Великую мечеть Аль-Харам. Подробности

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати

В пятницу, 23 июня, телеканал "Аль-Арабия" на арабском языке сообщил, что силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили террористическое нападение на главную мечеть исламского мира, Аль-Харам, находящуюся в Мекке, священном городе мусульман.

На следующий день стали известны подробности проведенной спецоперации по предотвращению теракта.

В частности, министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило, что во время преследования сотрудниками сил безопасности одного из террористов-смертников началась перестрелка. Террорист попытался спрятаться от преследования в одном из жилых домов в районе Аджийяд, а затем подорвал себя. Трехэтажное здание было полностью разрушено взрывом.

В результате перестрелки и взрыва пострадали 11 человек: пятеро сотрудников сил безопасности и шестеро граждан иностранных граждан. Официальный представитель МВД королевства Мансур аль-Турки заявил, что в ходе спецрейдов, проведенных в Мекке и Джидде, были задержаны 5 подозреваемых в организации терактов, четверо мужчин и женщина.

Согласно заявлению аль-Турки, осуществить атаку планировали боевики трех террористических ячеек, две из которых базируются в самой Мекке, третья – в "экономической столице" страны, Джидде, сообщает агентство Anadolu.

"Нападения, запланированные внешними врагами с целью подрыва безопасности святого города, были предотвращены волей Аллаха", - говорится в заявлении МВД.

Одной из первых стран, осудивших готовившееся нападение, стал Катар. В его послании, адресованном властям Саудовской Аравии, говорится, что действия террористов, планировавших атаку в святом для всего исламского мира городе, оскорбляют чувства миллионов мусульман.

Также Катар заявил, что будет поддерживать Саудовскую Аравию во всем, что касается обеспечения безопасности священных для мусульман мест. Ранее в этом месяце Саудовская Аравия разорвала дипломатические связи с Катаром, заявив, что его власти являются спонсором террористов. Это обвинение в свой адрес Катар отрицает.

Напомним, в начале июля прошлого года в Саудовской Аравии были осуществлены несколько терактов: возле мечети в городе Эль-Катиф, возле Мечети Пророка в Медине, а также неподалеку от консульства США в Джидде.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 июня 2017 г.
"Аль-Арабия": саудовские силы безопасности предотвратили теракт в Мекке







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