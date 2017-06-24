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Ближний Восток

В Мосуле скончалась французская журналистка Вероник Робер

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати

В субботу, 24 июня, умерла французская журналистка Вероник Робер, работавшая в Мосуле. Четыре дня назад съемочная группа, в которой находилась Вероник, подорвалась на мине.

54-летняя журналистка получила тяжелые ранения и в критическом состоянии была эвакуирована в американский военный госпиталь. Робер прооперировали в Багдаде, а затем доставили в госпиталь Перси, возле Парижа. Прогнозы французских врачей были сдержанно оптимистичны, однако в субботу утром Вероник Робер внезапно скончалась. Она умерла в окружении своей семьи: мужа и двух взрослых сыновей, сообщает Le Monde.

Вероник Робер много работала в странах Ближнего Востока, в том числе и в Ираке, отправляясь в самые "горячие" точки. Коллеги говорят о ней как о "профессиональном и бесстрашном журналисте", подчеркивая, что при этом, что Вероник оставалась "хрупкой и очень женственной".

При взрыве в Мосуле погибли журналист Стефан Вильнев и переводчик Бахтияр Аддад. Еще один сотрудник съемочной группы, Самюэль Фрей, получил ранения.

Съемочная группа французского телевидения работала над специальным репортажем, посвященным освобождению Мосула от "Исламского государства". Как сообщается, нередко она работала практически на поле боя.

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