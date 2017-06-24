24 июня 2017 г.
последняя новость: 09:46
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:30 В Саудовской Аравии предотвращено нападение на Великую мечеть Аль-Харам. Подробности
08:20 UNIFIL отклонил обвинения Израиля: "Хизбалла" не нарушала резолюцию 1701
23:10 Шейх Насралла раскритиковал Саудовскую Аравию, "предавшую палестинцев"
22:26 "Аль-Арабия": саудовские силы безопасности предотвратили теракт в Мекке
21:18 В турецком аквапарке пять человек погибли от удара током
19:03 Палестинские боевики и "Хизбалла" отмечают "День Аль-Кудс" у границ Израиля
16:58 "Аль-Хайят": встреча Кушнера и Аббаса прошла "крайне неудачно"
16:07 Израиль выплатил 20 миллионов долларов семьям погибших активистов с парома "Мави Мармара"
14:06 В Иране прошли антиизраильские демонстрации в честь "Дня Аль-Кудса"
12:32 В результате атаки террориста-смертника на западе Ирака погибли девять человек
Ближний Восток

UNIFIL отклонил обвинения Израиля: "Хизбалла" не нарушала резолюцию 1701

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото
UNIFIL отклонил обвинения Израиля: "Хизбалла" не нарушала резолюцию 1701
UNIFIL отклонил обвинения Израиля: "Хизбалла" не нарушала резолюцию 1701
UNIFIL отклонил обвинения Израиля: "Хизбалла" не нарушала резолюцию 1701

Командование миротворческого контингента ООН в Южном Ливане (UNIFIL) опубликовало вечером в пятницу, 23 июня, заявление, в котором опровергло обвинения Израиля в адрес ливанской террористической организации "Хизбалла" в нарушении условий прекращения огня от 2006 года.

Согласно заявлению, силы UNIFIL не нашли никаких свидетельств нарушений, допущенных природозащитной организацией Green Without Borders, являющейся, по утверждению Израиля, прикрытием для деятельности "Хизбаллы".

"За последние два года было зафиксировано три акции организации по посадке деревьев, в соответствии с декларируемыми ею целями. За этот период не было зафиксировано нахождение в приграничных зонах ни одного вооруженного лица, не имеющего права на ношение оружия.

Израиль сообщил в СБ ООН, что наблюдательные пункты природозащитной организации Green Without Borders, находящиеся на границе с Израилем, на самом деле принадлежат "Хизбалле". Соответствующие письма были отправлены всем странам, входящим в Совет безопасности ООН.

К письмам, адресованным членам СБ ООН, приложена карта, на которой обозначены наблюдательные пункты "Хизбаллы", использующие для прикрытия флаги природозащитной организации. Все пункты находятся за "синей линией", что является нарушением резолюций ООН под номерами 1701 и 1559.

В письмах указывается, что, "по данным израильской разведки, "Хизбалла" наращивает свое присутствие в южном Ливане, что угрожает стабильности всего региона".

В письме, адресованном членам ООН, Израиль упоминает инцидент, который произошел в апреле этого года в южном Ливане. Тогда сотни "зеленых активистов" не пустили представителей UNIFIL в офис Green without borders. По информации Ynet, организация Green Without Borders была учреждена "Хизбаллой" и получает от нее финансирование. Природозащитники утверждают, что они занимаются исключительно оказанием помощи фермерским хозяйствам, а также контролем над экологической обстановкой.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июня 2017 г.
Израиль - СБ ООН: "Хизбалла" укрепляется в Южном Ливане под видом "зеленых"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 июня 2017 г.
Госдеп США внес в "черный список" два подразделения "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Пресса // 16 июня 2017 г.
Аналитик Stratfor: месть "Хизбаллы" как холодное блюдо. О подготовке теракта в США
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 мая 2017 г.
Хасан Насралла: "Дональда Трампа интересуют только деньги и Израиль"







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 24 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017