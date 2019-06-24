FT: шансы на успех конференции в Бахрейне очень низки

25 июня в столице Бахрейна Манаме откроется конференция, на которой будет представлена экономическая составляющая подготовленного администрацией США плана палестино-израильского урегулирования – так называемой "сделки века".

Аналитики относятся к ее перспективам пессимистично. Издание Financial Times отмечает, что администрация Дональда Трампа все время откладывала публикацию, чтобы дождаться наиболее удобного момента. Эта мера оказалась контрпродуктивной.

Экономическая составляющая "сделки века" будет представлена зятем и советником президента Джаредом Кушнером, когда в Израиле начинается предвыборная кампания. Предвыборный период вскоре наступит и в США – до президентских выборов остается немногим более года.

Что значительно более критично – Палестинская автономия категорически отвергла саму идею американского посредничества после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля. Тем самым, по мнению ФАТХа и ХАМАСа, вашингтонская администрация выступила в поддержку поселенцев и "оккупации".

ПА будет бойкотировать конференцию. В публикации FT утверждается, что не будет в Бахрейне и израильской делегации, несмотря на то, что такая делегация направится в Манаму, и ее возглавит бывший координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор в отставке Йоав (Поли) Мордехай.

Отказались от участия и некоторые арабские страны, например, Ирак и Ливан. Государства, согласившиеся участвовать, направляют в Бахрейн чиновников среднего ранга и представителей бизнес-сообщества. Учитывая, что речь идет о плане, призванном изменить лицо региона, уровень мог быть и более высоким.

Арабские государства, поддержавшие проведение конференции, декларируют приверженность принципу "двух государств", от которого администрация США отказалась. Представители руководства проамериканских мусульманских стран заявляют, что урегулирование возможно только на условиях создания государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

23 июня с таким заявлением выступил Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел главного американского союзника в арабском мире – Саудовской Аравии. "Мы приветствуем инициативу, призванную улучшить положение палестинцев, политический процесс очень важен. Но право принять план или отвергнуть план есть только у самих палестинцев. Что примут они – примут и все остальные", – цитирует его заявление телеканал "Аль-Арабия".

Согласно публикациям СМИ, общая стоимость проектов оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. 28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан.

Стоимость создания коридора между Газой и Западным берегом оценивается в пять миллиардов долларов. Одним из важных направлений авторы проекта называют создание "туристической индустрии" Палестинской автономии. Отдельным параграфом данной части "сделки века" являются проекты на Синайском полуострове.

Отмечается, что экономическая составляющая "сделки века" не является заменой политических переговоров, и она будет осуществлена лишь в том случае, если стороны придут к соглашению об урегулировании конфликта в регионе.

Однако занятая палестинской администрацией позиция делает политическое урегулирование маловероятным. Неясно, когда будет опубликована политическая часть плана и как на нее повлияют выборы в США и Израиле. Неудачный исход конференции в Бахрейне может повлечь за собой замораживание плана, который разделит судьбу всех предыдущих попыток положить конец арабо-израильскому конфликту.





