Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана и его лидера

В понедельник, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа о введении новых жестких санкций против Ирана и лично против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в качестве ответной меры после того, как иранские военные сбили американский беспилотный самолет над Ормузским проливом.

По словам Трампа, речь идет о санкциях, которые могут действовать "годы" и затронут не только Хаменеи, но и других иранских руководителей, в частности главу иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа, которые будут лишены доступа к финансовым ресурсам. Публикуются оценки, согласно которым новые санкции лишат миллиардов долларов тех политиков, которых они коснутся.

Американский президент возложил на верховного лидера Ирана личную ответственность за "враждебные действия" Исламской республики.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS говорил о намерении Трампа объявить об ужесточении санкций в отношении Ирана.

20 июня над Ормузским проливом иранскими ПВО был сбит американский разведывательный беспилотный самолет ВМФ США MQ-4C Triton ("морская" версия БПЛА RQ-4 Global Hawk), стоимостью 120-130 миллионов долларов. Иранцы заявляют, что американский БПЛА вылетел в ночь на 20 июня с авиабазы Аль-Дафар в Объединенных Арабских Эмиратах и был сбит в 04:05 по местному времени после того, как вошел в иранское воздушное пространство над районом Кух-Мубарак провинции Хормозган. Пентагон настаивает на том, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве.

Вскоре после этого, как писала газета The New York Times со ссылкой на официальные источники, президент США Дональд Трамп дал согласие на нанесение ударов по иранским военным объектам. В публикации говорилось, что первоначально были одобрены атаки на радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы. Согласно указанному источнику, уже в четверг в 19:00 по восточному времени США американские военные и дипломаты ждали, что будут нанесены удары по иранским военным объектам. Однако этого не произошло. По словам высокопоставленного представителя администрации США, операция была отменена, когда находилась на начальном этапе: самолеты уже были подняты в воздух, корабли были готовы к атакам, но ракеты так и не были выпущены.

22 июня Трамп прокомментировал на своей странице в Twitter сообщения о его решении остановить атаку против Ирана на начальном этапе ее реализации: "Я не отзывал атаку против Ирана, как некоторые неверно сообщают, а лишь остановил ее на данном этапе!" Он также написал: "Мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил". Американский президент подчеркнул, что такой ответ был бы "непропорциональным".

Возможно, Трамп поменял свое решение после того, как была подтверждена информация, озвученная командующим ВВС и ВКС КСИР генерал-майором Амиром-Али Хаджизаде, утверждавшим, что офицеры иранских ПВО пытались выйти на связь с американским пилотируемым самолетом-разведчиком P-8 Poseidon, сопровождавшим БПЛА, но все их обращения игнорировались американцами. По словам Хаджизаде, оба этих самолета нарушили воздушную границу Ирана, но сбит был только БПЛА, так как целью было "предупредить" американцев. Судя по публикации иранского агентства Fars, на борту самолета P-8 находились 35 человек. В Пентагоне эту информацию не комментировали.

Издание The New York Times пишет, что Белый дом настаивает на проведении новых кибер-атак против иранских вооруженных сил. В публикации Джулиана Бэрнса, Эрика Шмитта и Томаса Гиббонса-Неффа говорится, что Вашингтон рассчитывает, что тайная война поможет сдерживать Тегеран, не увеличивая напряженность в ближневосточном регионе, чтобы избежать полномасштабной войны.

В статье также подтверждаются сведения, публиковавшиеся ранее порталом Yahoo News и газетой The Washington Post о том, что уже вечером в четверг, 20 июня, на фоне решения не атаковать немедленно военные объекты на юге Ирана после уничтожения иранцами беспилотного самолета ВМФ США MQ-4C Triton, была начата кибер-война против "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). WP писал, что были выведены из строя компьютерные системы, управляющие запусками ракет. По сведениям NYT, целями были компьютерные сети иранской разведывательной группы, ответственной за диверсии в Оманском заливе.

Журналистка The Washington Post Эллен Накашима, специализирующаяся на материалах о национальной безопасности, писала, что кибер-атаки против иранских ракетных сил и сил противовоздушной обороны готовились несколько недель, а возможно и более месяца, после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что именно Иран стоит за недавними диверсиями против танкеров в Оманском проливе. Кибер-война против КСИР координируется с Центральным командованием США на Ближнем Востоке (Centcom). Уведомлен ли был об этом Израиль, не сообщается. Белый дом отказался комментировать эту информацию.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома Томаса Боссерта, отвечавшего за кибербезопасность в администрации Трампа, кибер-война против иранской армии поможет защитить силы ВМФ США и гражданский флот в Оманском заливе и Ормузском проливе, не уничтожая военные объекты иранцев, что привело бы к гибели множества людей.

Напомним, что в апреле 2019 года США признали КСИР террористической организацией.

Многие европейские и арабские СМИ пишут о негативной реакции союзников США на нерешительные действия Трампа против Ирана.





