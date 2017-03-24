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Ближний Восток

Армия Египта ввела танки Abrams на Синай

время публикации: 11:50 | последнее обновление: 12:06 блог версия для печати фото
Танк M1A1 Abrams около площади Тахрир. Каир, февраль 2011 года
Танки M1A1 Abrams и М60 около площади Тахрир. Каир, февраль 2011 года
Танк M1A1 Abrams около площади Тахрир. Каир, февраль 2011 года

На этой неделе стало известно, что армия Египта ввела в северные районы Синайского полуострова танки M1A1 Abrams американского производства. Об этом сообщают египетские источники и международные наблюдатели.

Министерство обороны Египта не комментирует данную информацию и не объясняет, для чего были введены эти танки на Синай. Ранее танки Abrams на Синайском полуострове египтяне не использовали. По всей видимости, ввод этой бронетехники был согласован с Израилем.

В настоящее время египетская армия ведет тяжелые бои против боевиков группировки "Вилайят Синай", ассоциированной с "Исламским государством". Эффективность танков в сражениях против разрозненных диверсионных групп невысока, но появление такой техники зачастую имеет психологический эффект.

Напомним, что в 2011 году во время массовых протестных выступлений в Каире, которые в итоге привели к падению режима Хусни Мубарака, танки M1A1 Abrams, а также другие танки египетской армии, стояли неподалеку от площади Тахрир, но против демонстрантов они не применялись.

В октябре 2013 года государственный департамент США объявил о значительном сокращении военной помощи Египту, ежегодный объем которой составлял до тех пор 1,3 млрд долларов. Тогда было заявлено, что поставки некоторых видов вооружений, а также денежные выплаты приостанавливаются до тех пор, пока Каир не проведет "убедительные демократические реформы". В первую очередь, речь шла о замораживании поставок танков Abrams, самолетов F-16, вертолетов Apache (речь шла о поставке 10 таких вертолетов) и противокорабельных ракет Harpoon.

В ответ на шаги Вашингтона египетские власти обратились к России с предложением заключить крупный контракт на поставку в Египет российских вооружений. В феврале 2014 года было объявлено, что правительство Египта подписало договор с Россией о закупке крупной партии вооружений на сумму 2 миллиарда долларов.

При этом, согласно отчету исследовательского центра Конгресса США, в 2015 году Египет был крупнейшим импортером вооружений на Ближнем Востоке: только в течение одного года эта страна купила оружия на 5,3 млрд долларов (эта сумма в 4 раза больше, чем расходы Израиля на импорт вооружений за тот же период). В 2015-м на будущие годы Египет подписал контракты за закупку вооружений на общую сумму 11,9 млрд долларов.

После прихода в Белый дом нового президента США отношения Каира и Вашингтона заметно улучшились. Египетский президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси был первым арабским лидером, которому после инаугурации позвонил Дональд Трамп. На начало апреля запланирован визит ас-Сиси в Вашингтон. В ходе переговоров с Трампом, по всей видимости, будут обсуждаться вопросы восстановления или увеличения объемов военной помощи Египту.



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