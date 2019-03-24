ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по сектору Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, 24 марта, нанесли удары по целям в секторе Газы.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, были атакованы два наблюдательных пункта террористической организации ХАМАС на юге сектора.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате этих атак не поступала.

Удары ВВС стали реакцией на действия террористов, немногим ранее бросивших самодельное взрывное устройство в сторону военнослужащих ЦАХАЛа на границе с Газой, отмечает армейская пресс-служба.

Данный инцидент, в результате которого никто не пострадал, стал причиной срабатывания системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" в населенных пунктах регионального совета Эшколь.