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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по сектору Газы

время публикации: 02:53 | последнее обновление: 03:01 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по сектору Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, 24 марта, нанесли удары по целям в секторе Газы.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, были атакованы два наблюдательных пункта террористической организации ХАМАС на юге сектора.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате этих атак не поступала.

Удары ВВС стали реакцией на действия террористов, немногим ранее бросивших самодельное взрывное устройство в сторону военнослужащих ЦАХАЛа на границе с Газой, отмечает армейская пресс-служба.

Данный инцидент, в результате которого никто не пострадал, стал причиной срабатывания системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" в населенных пунктах регионального совета Эшколь.

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