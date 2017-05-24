"Аль-Хайят": Трамп пообещал Аббасу выступить с новой мирной инициативой

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят" со ссылкой на собственные источники сообщает, что во время встречи с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом в Бейт-Лехеме (Вифлееме) президент США Дональд Трамп пообещал, что в течение ближайших нескольких недель или месяца он выступит с новой мирной инициативой.

Согласно указанному источнику, Трамп намерен предложить комплекс соглашений по каждому из вопросов так называемого "окончательного статуса", который должен привести к принятию базового договора о мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, экономический советник председателя ПА Мухаммад Мустафа, присутствовавший на встрече с Трампом, сказал, что Аббас настаивает на праве палестинских арабов работать без ограничений в так называемой "зоне С" (территория Иудеи и Самарии, контролируемая израильскими военными). Он также сообщил, что ПА требует от Израиля уважать пункт парижского соглашения, согласно которому палестинская сторона должна в полном объеме получать свою долю таможенных сборов.

В этом контексте "Аль-Хайят" цитирует ту часть выступления Трампа в Музее Израиля в Иерусалиме, где он говорил о стремлении добиться мирного соглашения между Израилем и ПА и необходимости принимать "трудные решения". Президент США также упомянул о готовности Аббаса "бороться за мир".

Израильские СМИ, в свою очередь, отмечают, что во время визита в Израиль и ПА Трамп не выступил с какой-либо конкретной инициативой по мирному урегулированию и не упоминал о проблеме еврейских поселений, которые в палестинской администрации именуют "одним из главных препятствий к миру". В публикациях израильских СМИ также цитировались слова Трампа, сказанные им в Бейт-Лехеме: "Нельзя бороться за мир, финансируя террористов".





