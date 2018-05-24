The New York Times: Иран, возможно, продолжает разработку ракет большой дальности

12 ноября 2011 года на военном объекте возле деревни Бигдане в 40 километрах к юго-западу от Тегерана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли генерал-майор Хасан Техрани Могаддам и еще двадцать офицеров Корпусов стражей исламской революции. По официальной версии, произошел несчастный случай при транспортировке боеприпасов, по другим данным, при испытаниях взорвалась межконтинентальная ракета.

Издание The New York Times пишет о том, что недавно команда исследователей из Калифорнии просматривала новые программы государственного телевидения Ирана, посвященные Хасану Могаддаму, и неожиданно получила новые сведения об иранской ракетной программе.

Судя по некоторым кадрам, генерал Могаддам незадолго до гибели наблюдал за ходом работ на секретном объекте в пустыне, который, как выясняется теперь, действует по сей день.

Американские исследователи изучили спутниковые снимки этого объекта и пришли к выводу, что там ведутся работы по созданию ракетных двигателей. Причем зачастую какие-либо действия на объекте осуществляются ночью.

Возможно, речь идет о разработке ракет большой дальности, что является нарушением "ядерного договора" 2016 года. По крайней мере, так считают Майкл Эллеман, эксперт по ракетам Международного института стратегических исследований, и еще несколько специалистов, ознакомившихся с материалом.

По всей видимости, США будут добиваться инспектирования этого военного объекта в Иране.

Данная публикация The New York Times цитируется многими арабскими и израильскими СМИ. Тегеран воздерживается от комментариев.





