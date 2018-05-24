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Ближний Восток

The New York Times: Иран, возможно, продолжает разработку ракет большой дальности

время публикации: 06:14 | последнее обновление: 07:48 блог версия для печати фото
Военный объект возле деревни Бигдане после взрыва (архивное фото)
Военный объект возле деревни Бигдане до взрыва (архивное фото)

12 ноября 2011 года на военном объекте возле деревни Бигдане в 40 километрах к юго-западу от Тегерана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли генерал-майор Хасан Техрани Могаддам и еще двадцать офицеров Корпусов стражей исламской революции. По официальной версии, произошел несчастный случай при транспортировке боеприпасов, по другим данным, при испытаниях взорвалась межконтинентальная ракета.

Издание The New York Times пишет о том, что недавно команда исследователей из Калифорнии просматривала новые программы государственного телевидения Ирана, посвященные Хасану Могаддаму, и неожиданно получила новые сведения об иранской ракетной программе.

Судя по некоторым кадрам, генерал Могаддам незадолго до гибели наблюдал за ходом работ на секретном объекте в пустыне, который, как выясняется теперь, действует по сей день.

Американские исследователи изучили спутниковые снимки этого объекта и пришли к выводу, что там ведутся работы по созданию ракетных двигателей. Причем зачастую какие-либо действия на объекте осуществляются ночью.

Возможно, речь идет о разработке ракет большой дальности, что является нарушением "ядерного договора" 2016 года. По крайней мере, так считают Майкл Эллеман, эксперт по ракетам Международного института стратегических исследований, и еще несколько специалистов, ознакомившихся с материалом.

По всей видимости, США будут добиваться инспектирования этого военного объекта в Иране.

Данная публикация The New York Times цитируется многими арабскими и израильскими СМИ. Тегеран воздерживается от комментариев.



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