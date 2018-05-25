Взрывы на авиабазе в Хомсе: Сирия сообщает о перехвате ракет

Сирийские и иранские СМИ сообщили, что около 21:00 неустановленные самолеты нанесли ракетные удары по авиабазе в районе города Хомс.

Официальные СМИ в Дамаске сообщают, что сирийские батареи ПВО С-200 перехватили большую часть выпущенных ракет.

Согласно некоторым источникам, целью удара была авиабаза "аль-Дабаа", на которой в момент атаки находилось значительное количество боевиков ливанской шиитской террористической организации "Хизбалла". По другим сообщениям, целью атаки был склад с иранским оружием.

В ливанских СМИ публикуются сообщения, согласно которым атака была осуществлена израильскими ВВС из воздушного пространства Ливана. Сообщается также, что по израильским самолетам были выпущены ракеты ПВО.

Информация уточняется по мере поступления