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24 мая 2019 г.
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Ближний Восток

Сухопутный мост для "Хизбаллы" из Ирана в Сирию и Ливан. Спутниковые снимки ImageSat

время публикации: 09:03 | последнее обновление: 09:18 блог версия для печати фото
Сухопутный мост для "Хизбаллы" из Ирана в Сирию и Ливан. Спутниковые снимки ImageSat
Сухопутный мост для "Хизбаллы" из Ирана в Сирию и Ливан
Сухопутный мост для "Хизбаллы" из Ирана в Сирию и Ливан. Спутниковые снимки ImageSat
ВСЕ ФОТО

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показан новый комплекс, построенный за последние два месяца на сирийско-иракской границе.

Судя по публикуемым снимкам, этот комплекс построен в 2,6 км к западу от бездействующего в настоящее время официального пограничного перехода на границе Сирии и Ирака в районе Альбукамаль Аль-Кайм.

Эти снимки были получены редакцией NEWSru.co.il после того, как их опубликовали на сайте американского телеканала Fox News.

В арабских СМИ публиковались сведения о том, что возведение комплекса контролировали шиитские ополченцы, действовавшие по указанию Тегерана. Предполагается, что в дальнейшем фактический контроль над новым пограничным переходом на границе Сирии и Ирака будут осуществлять иранские офицеры. Велика вероятность того, через этот переход по "сухопутному мосту" в Сирию и Ливан для "Хизбаллы" будет доставляться оружие из Ирана.

В марте арабские СМИ сообщали, что в Дамаске состоялась встреча начальников штабов армии Ирака Усмана Али аль-Ранми и начальника штаба иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Мохаммада Бакри. Как писал израильский сайт Nziv, в ходе переговоров обсуждались шаги по усилению иранского военного присутствия в Ираке и Сирии. В частности, по данным СМИ, была достигнута договоренность об открытии для иранских военных сухопутных границ с Ираком и с Сирией. Речь шла о контрольно-пропускном пункте Келар на границе с Ираном, к северо-востоку от Багдада, и о пограничном переходе Аль-Кайм на иракско-сирийской границе.

По сути, речь шла о том, что Иран получает "сухопутный мост" через территорию Ирака и Сирии к Средиземному морю. В мае из сообщений сирийских оппозиционных СМИ стало известно о доставке из Ирана вооружений в Сирию через иракскую территорию. 17 и 18 мая были нанесены ракетные удары по целям к югу от Дамаска, в районе Аль-Кисуа. Как сообщал Сирийский центр по наблюдению за правами человека (SOHR), были атакованы базы "Хизбаллы" и проиранского ополчения. По сведениям Nziv, была уничтожена партия иранских ракет "Фаджар" и противотанковых комплексов "Корнет" иранского производства. Израиль не брал на себя ответственность за эти удары.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2019 г.
СМИ: Ирак открывает границу с Сирией для иранских военных





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