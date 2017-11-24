Жертвами теракта в Эль-Арише стали более 235 человек

В пятницу, 24 ноября, в мечети Ар-Рауда, расположенной западнее египетского города Эль-Ариш, на севере Синайского полуострова, прогремел мощный взрыв. Бомба взорвалась во время пятничной молитвы. Когда молившиеся стали в панике выбегать на улицу, около сорока боевиков, остававшихся у входа в мечеть в четырех автомобилях, открыли по ним огонь, сообщает "Аль-Ахрам" со ссылкой на египетское государственное информационное агентство MENA.

В результате теракта погибли, по меньшей мере, 235 человек. Также по состоянию на 17:20 ближневосточного времени сообщается о 109 раненых. Как сообщает портал youm7.com, большинство раненых доставлены в больницу "Бир аль-Абд".

В стране объявлен трехдневный траур.

Спустя несколько часов после теракта два египетских БПЛА нанесли авиаудар по двум автомобилям, в которых, как предполагается, находились боевики, несколькими часами ранее осуществившие теракт в мечети Ар-Рауда.

Как сообщает Sky News на арабском языке, в результате авиаудара были уничтожены 15 боевиков.

Авианалету предшествовало телевизионное выступление президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, в котором он поклялся "жестко отреагировать на преступную и трусливую атаку террористов". "Армия и полиция отомстят за мучеников и вернут безопасность и очень скоро вернут стабильность и безопасность в страну", - сказал ас-Сиси.

Власти Египта возлагают ответственность за теракт на группировку "Вилайят Синай", ассоциированную с "Исламским государством". Однако пока никакая организация не взяла на себя ответственность.

Теракт в Эль-Арише уже осудили представители Европейского союза, Великобритании и Франции, а также несколько арабских государств, в том числе – Бахрейн. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас также выразил соболезнования семьям жертв теракта.

Израильский министр просвещения Нафтали Беннет заявил, что жестокая атака террористов в Египте демонстрирует, что в мире действуют только две силы: "сторонники террора, такие как Иран и ИГ, и сторонники человечности". "Это момент, когда всем, где бы они ни находились, в России, Европе, США, Израиле или арабских странах, нужно объединиться для борьбы с терроризмом. Мы все – жертвы террора, и все мы должны начать совместную борьбу с ним", - подчеркнул Беннет.





