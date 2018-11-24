18+
24 ноября 2018 г.
последняя новость: 10:36
Урегулирование в Сирии ускорит уход Ирана
Зачем читать со сцены письма террористов
Юрий Григорович: «Я люблю то хорошее, что дает мне жизнь»
От Рабина до Ядлина: что отдать палестинцам
Нетаниягу не может пойти против Трампа
Вашингтон Эр-Рияд не обидит
Наследие Рабина: факты и полемика
Трансгендер преподает урок хасидам
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:12 "Аль-Ахбар": в течение полугода ХАМАС получит от Катара 160 миллионов долларов
19:38 На границе сектора Газы прошел очередной "марш"
13:44 ХАМАС назвал предстоящий визит Нетаниягу в Бахрейн "ударом в спину палестинского народа"
12:41 Газа готовится к новому этапу "марша возвращения"
09:13 СМИ: возможно, израильские ВВС атаковали иранцев на востоке Сирии
02:51 Российские военные: в Сирии при обстрелах боевиков погиб военнослужащий, есть раненые
19:41 ПНА признала: приказ преследовать арабов, продающих земли евреям, исходит от Аббаса
17:58 Постпред США в ОЗХО обвинил Иран в сокрытии химоружия
14:43 На Синае полиция уничтожила 12 боевиков
14:01 Hurriyet: ЦРУ записало приказ принца Мухаммада "заставить Хашогги замолчать"
Загрузка...
Ближний Восток

"Аль-Ахбар": в течение полугода ХАМАС получит от Катара 160 миллионов долларов

время публикации: 09:12 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
Демонстрация солидарности с Катаром в Газе
Флаги Катара в Газе
Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя приветствует "госслужащих" в Газе

В субботу, 24 ноября, ливанская ежедневная газета "Аль-Ахбар" сообщила, что в начале следующего месяца Катар, как ожидается, выплатит сектору Газы вторую часть денежной помощи.

Всего же, по сведениям издания, Катар пообещал ХАМАСу, что в течение следующих шести месяцев он получит 160 миллионов долларов. В обмен на это ХАМАС обязуется "соблюдать тишину" на границе, в частности – во время еженедельных "маршей возвращения".

Также, по данным "Аль-Ахбар", "второй этап примирения между ХАМАСом и Израилем" включает в себе увеличение объемов поставок электроэнергии, увеличение зоны рыболовства для жителей сектора Газы до 20 морских миль и запуск "проектов по созданию инфраструктуры в Газе", осуществляемых при поддержке ООН.

Напомним, первое поступление катарских денег в Газу произошло 8 ноября, когда посол Катара Мухаммад аль-Эмади привез в сектор Газы 15 миллионов долларов наличными для выплаты зарплат служащим в правительстве ХАМАСа. Деньги находились в трех чемоданах, лежавших на заднем сиденье автомобиля дипломата.

Очевидно, что доставка денег в Газу таким образом была согласована с властями Израиля. Разрешение было получено на фоне гарантий ХАМАСа об установлении контроля над участниками акций протеста на границе и прекращении провокаций.

После получения 15 миллионов минфин Газы, контролируемый ХАМАСом, приступил к погашению задолженностей "госслужащим" с июля 2018 года. Очевидно, что в число "госслужащих" в Газе попадают не только сотрудники гражданских ведомств, но и работники силовых структур, а также боевики военизированных формирований ХАМАСа.

Помимо "госслужащих", катарские деньги получают семьи убитых и раненых во время "маршей возвращения" на границе Газы.

Примечательно, что в руководстве ХАМАСа и других "фракций" заявляют, что именно "марши возвращения" и противостояние на границе позволили добиться получения этих денег.

Отметим, что в этой же статье "Аль-Ахбар" сообщает, что ХАМАС продолжает расследовать операцию, проведенную 11 ноября спецподразделением ЦАХАЛа на территории сектора Газы, в которой погиб подполковник М. В частности, на данном этапе своего "расследования" ХАМАС считает, что речь шла не о разовой операции, а об "одном звене из цепи аналогичных действий", так как Израиль пытается создать систему мониторинга переговоров между группировками боевиков.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 ноября 2018 г.
ХАМАС начал выплаты катарских денег "госслужащим" в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 ноября 2018 г.
"Кан-11": посол Катара привез в Газу три чемодана, набитых долларами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 ноября 2018 г.
СМИ: Аббас попросил ас-Сиси отсрочить договор между Израилем и ХАМАСом
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 ноября 2018 г.
"Аль-Ахбар": опубликован черновик соглашения между Израилем и ХАМАС





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 24 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018