"Аль-Ахбар": в течение полугода ХАМАС получит от Катара 160 миллионов долларов

В субботу, 24 ноября, ливанская ежедневная газета "Аль-Ахбар" сообщила, что в начале следующего месяца Катар, как ожидается, выплатит сектору Газы вторую часть денежной помощи.

Всего же, по сведениям издания, Катар пообещал ХАМАСу, что в течение следующих шести месяцев он получит 160 миллионов долларов. В обмен на это ХАМАС обязуется "соблюдать тишину" на границе, в частности – во время еженедельных "маршей возвращения".

Также, по данным "Аль-Ахбар", "второй этап примирения между ХАМАСом и Израилем" включает в себе увеличение объемов поставок электроэнергии, увеличение зоны рыболовства для жителей сектора Газы до 20 морских миль и запуск "проектов по созданию инфраструктуры в Газе", осуществляемых при поддержке ООН.

Напомним, первое поступление катарских денег в Газу произошло 8 ноября, когда посол Катара Мухаммад аль-Эмади привез в сектор Газы 15 миллионов долларов наличными для выплаты зарплат служащим в правительстве ХАМАСа. Деньги находились в трех чемоданах, лежавших на заднем сиденье автомобиля дипломата.

Очевидно, что доставка денег в Газу таким образом была согласована с властями Израиля. Разрешение было получено на фоне гарантий ХАМАСа об установлении контроля над участниками акций протеста на границе и прекращении провокаций.

После получения 15 миллионов минфин Газы, контролируемый ХАМАСом, приступил к погашению задолженностей "госслужащим" с июля 2018 года. Очевидно, что в число "госслужащих" в Газе попадают не только сотрудники гражданских ведомств, но и работники силовых структур, а также боевики военизированных формирований ХАМАСа.

Помимо "госслужащих", катарские деньги получают семьи убитых и раненых во время "маршей возвращения" на границе Газы.

Примечательно, что в руководстве ХАМАСа и других "фракций" заявляют, что именно "марши возвращения" и противостояние на границе позволили добиться получения этих денег.

Отметим, что в этой же статье "Аль-Ахбар" сообщает, что ХАМАС продолжает расследовать операцию, проведенную 11 ноября спецподразделением ЦАХАЛа на территории сектора Газы, в которой погиб подполковник М. В частности, на данном этапе своего "расследования" ХАМАС считает, что речь шла не о разовой операции, а об "одном звене из цепи аналогичных действий", так как Израиль пытается создать систему мониторинга переговоров между группировками боевиков.





