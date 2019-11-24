СМИ: сын бывшего президента Сирии пытался содействовать поискам останков Эли Коэна

Новозеландский сайт Newshub рассказывает, что спецслужбы Новой Зеландии пытались оказать Израилю содействие в поисках останков легендарного агента "Мосада" Эли Коэна, которому накануне Шестидневной войны удалось проникнуть в верхушку сирийского истеблишмента.

Коэн был казнен в 1965 году, а его останки захоронены в неизвестном месте. Однако Израиль прилагает значительные усилия, чтобы найти их и захоронить в еврейском государстве. В 2018 году стало известно, что агенты "Мосада" вернули из "вражеской страны" принадлежавшие ему часы.

В 2019 году, после того, как благодаря сотрудничеству с Россией удалось вернуть останки погибшего во время Ливанской войны Захарии Баумеля, в СМИ появились сообщения, что возвращены будут и останки Эли Коэна. Эта информация была официально опровергнута Израилем и Россией.

Однако, как сообщают новозеландские СМИ, предпринимались и другие попытки найти место захоронения разведчика. Ключевую роль в них сыграл житель предместья Окленда Халид аль-Хафид. Согласно публикации, он сын Амина аль-Хафиза, занимавшего до 1966 года пост президента Сирии.

Как утверждается, два года назад к нему обратились агенты секретной разведывательной службы Новой Зеландии (NZSIS). Предполагалось, что Халид может располагать сведениями, которые помогут найти захоронение. "Я сын единственного человека в мире, кто знал, где захоронены останки", - несколько самонадеянно заявил он автору материала Патрику Говеру.

Он сообщил, что пытался помочь новозеландской разведке не ради денег и не из-за "Мосада" из сострадания к жене и детям Эли Коэна. Тем не менее, впоследствии свою информацию аль-Хафид оценил в миллион долларов.

В конце 2018 года Халид получил от агента спецслужб, представившегося Карлом, сообщение, что тот ждет ответа от "партнеров". "Позаботьтесь об обеспечении своей безопасности в будущем", - рекомендовал представитель NZSIS, а еще через некоторое время сообщил, что для принятия решения нужно дождаться прибытия "партнеров".

Аль-Хафид уверен, что спецслужбы хотели через него выйти на ближайших друзей аль-Хафеза и получить у них информацию. Израильтяне сообщили, что готовы заплатить запрошенный миллион, но когда Халид передал им реквизиты банковского счета, деньги так и не были переведены. Дальнейших контактов не последовало.

Герой передачи полагает, что мог бы помочь решению 53-летней загадки. Он обратился к Генеральному инспектору спецслужб. В полученном им ответе говорится, что NZSIS принимает все меры для защиты источников. "Ваша жалоба заставляет усомниться в том, что в данном случае это было сделано. Она имеет под собой основания", - говорилось в полученном им ответе.

В ответ на запрос редакции NZSIS сообщила, что взаимодействует с различными разведывательными агентствами, и это приносит ощутимую пользу национальной безопасности. В ответе также отмечается, что термин "партнер" используется для описания всех таких агентств. Канцелярия главы правительства Новой Зеландии и посольство Израиля комментарий не предоставили.

Эли Коэн родился в семье Шауля и Софи Коэн, эмигрировавших в Египет из сирийского города Алеппо. В доме соблюдались еврейские традиции. В 1949 году семья репатриировалась в Израиль, но Эли предпочел остаться в Египте. В начале 50-х в Египте были схвачены действовавшие там израильские агенты Моше Марзук и Сэми Эзер, вместе с которыми был арестован и Эли Коэн. Поверив версии Коэна о том, что он лишь помогал снимать квартиры израильским рабочим, власти отпустили его на свободу. Летом 1955 года Эли тайно посетил Израиль, после чего снова вернулся в Египет. В декабре 1956 года, после Синайской компании, Коэн был выслан из Египта как неблагонадежный. Оказавшись в Израиле, попытался поступить на службу в "Мосад", но его иврит показался чиновникам слишком архаичным. В 1960-м он поступил на службу в военную разведку, а затем переведен в "Мосад".

Согласно легенде, Коэну предстояло внедриться в близкие к правительству круги Сирии под видом богатого сирийского предпринимателя, унаследовавшего от отца значительное состояние. С начала 1962 года разведчик передал в Израиль десятки радиограмм, в том числе, информацию о бункерах, в которых хранилось полученное от СССР оружие, стратегические планы, касающиеся захвата территорий на севере Израиля, информацию о полученных Сирией 200 советских танках и т.д. В январе 1965 года спецслужбам Сирии удалось с помощью советского пеленгатора обнаружить передатчик израильского разведчика. Коэн был арестован. В феврале он предстал перед судом, который приговорил его к смерти. 18 мая Коэн был повешен в Дамаске на площади Мардже.





