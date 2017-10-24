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Ближний Восток

СМИ: "Хизбалла" готовится к выходу из Сирии

время публикации: 17:06 | последнее обновление: 21:31 блог версия для печати фото
СМИ: "Хизбалла" готовится к выводу своих боевиков из Сирии
СМИ: "Хизбалла" готовится к выходу из Сирии
СМИ: "Хизбалла" готовится к выходу из Сирии

Во вторник, 24 октября, сайт Lebanon24 сообщил, что руководство "Хизбаллы" готовится к выводу своих боевых подразделений из Сирии. Таким образом, шиитская группировка намерена прекратить свое военное присутствие в Сирии.

По информации этого источника, вывод боевых подразделений "Хизбаллы" будет происходить в несколько этапов. Уже в ближайшие дни "Хизбалла" выведет около 60% своих боевиков из Сирии. Вывод остальных подразделений, оказывающих поддержку правительственным войскам, займет еще несколько недель.

В руководстве "Хизбаллы" надеются, что к началу 2018 году в Сирии останутся только "эксперты" группировки.

Присутствие "Хизбаллы" в Сирии вызывает серьезную обеспокоенность израильских политиков и военных. Накануне, 23 октября, министр обороны Авигдор Либерман обвинил в недавних обстрелах Голанских высот шиитскую группировку. "Это был целенаправленный обстрел, совершенный местной группировкой по распоряжению "Хизбаллы". Насралла сознательно держал Асада в неведении по поводу намерения осуществить обстрел израильской территорий. Нет никаких сомнений в том, что речь идет об умышленном действии", - заявил министр обороны.

Кроме того, согласно публикациям в СМИ, во время визита в Иерусалим министра обороны РФ Сергея Шойгу Израиль просил Россию не допустить присутствия "Хизбаллы" и Ирана в 40-километровой приграничной зоне в Сирии. Арабские СМИ сообщали, что, якобы, российский министр нашел это требование чрезмерным, но согласился расширить полосу безопасности с 5 до 10-15 километров. Авигдор Либерман, в свою очередь, опроверг эти публикации, подчеркнув, что "никаких разногласий по буферной зоне не было".

В докладе, опубликованном 24 октября американским аналитическим центром Soufan Center, говорится, что не менее 5,6 тысяч человек из 33 стран мира, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство", вернулись в свои страны.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 октября 2017 г.
Командующий UNIFIL усомнился в перспективах мира Ливана и Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 октября 2017 г.
SOHR: ВВС Израиля уничтожили группу командиров и боевиков ИГ на юге Сирии
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