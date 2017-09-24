24 сентября 2017 г.
последняя новость: 22:37
Что делает нас счастливым?
Эдита Пьеха: Стас - эгоист!
Чем обернулась шутка Хабенского
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:37 В Сирии убит генерал-лейтенант российской армии
17:43 СМИ: США предлагают палестинцам государство без связи с границами 67-го года
15:12 В преддверии референдума Иран отменил авиарейсы в Иракский Курдистан
13:05 Иран проводит на границе с Ираком военные маневры
12:45 Саудовским женщинам впервые разрешили посетить концерт на стадионе
12:04 Ирак попросил помощи в строительстве атомного реактора
11:21 Иракские курды, проживающие за рубежом, голосуют на референдуме о независимости
08:38 "Аль-Ахбар": актер Мухаммад Бакри назвал нормализацию отношений с Израилем предательством арабских интересов
07:09 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 сентября
00:19 Парламент Турции на год продлил мандат на проведение военных операций в Ираке и Сирии
Ближний Восток

СМИ: США предлагают палестинцам государство без связи с границами 67-го года

время публикации: 17:43 | последнее обновление: 18:04 блог версия для печати фото
СМИ: США предлагают палестинцам государство без связи с границами 67-го года
СМИ: США предлагают палестинцам государство без связи с границами 67-го года
СМИ: США предлагают палестинцам государство без связи с границами 67-го года

Сайт "Исраэль а-Йом" публикует план урегулирования палестино-израильского конфликта, который якобы был разработан Белым домом, и который, согласно арабским источникам, поддержали Египет, Иордания и Саудовская Аравия. "Исраэль а-Йом" также отмечает, что американские дипломаты, находящиеся в Каире, в интервью лондонской газете "Аль-Араби аль-Джадид" подтвердили эту информацию.

Согласно плану Вашингтона, до начала переговоров с Израилем палестинские фракции ФАТХа и ХАМАС должны достичь соглашения о сотрудничестве, что укрепит позиции Рамаллы и позволит ей вернуть контроль над сектором Газы.

На следующем этапе между Израилем и ПА начнутся переговоры о создании независимого Палестинского государств, границы которого не будут привязаны к границам 67-го года. Речь на переговорах будет идти, в первую очередь, о территориях на Западном берегу, которые в настоящий момент полностью контролируются палестинской администрацией. Под полный контроль Рамаллы перейдут районы А и В на Западном берегу.

При достижении прогресса на переговорах, в Каире состоится встреча на высшем уровне, в которой вместе с Израилем и ПА примут участие Египет, Иордания и США. На саммите будут обсуждаться пути продвижения политического процесса и распространением палестинского суверенитета на сектор Газы.

И только на последнем этапе стороны приступят к обсуждению самых болезненных вопросов, включая статус Восточного Иерусалима, аннексию поселенческих анклавов, прекращение строительства в отдельно стоящих поселениях в Иудее и Самарии, эвакуация поселений, находящихся за пределами крупных поселенческих блоков, обмен территориями, а также проблема палестинских беженцев.

Газета "Исраэль а-Йом" пишет, что высокопоставленный источник в Рамалле заявил, что правительству Махмуда Аббаса ничего не известно о плане, который излагают арабские СМИ. По его словам, "палестинцы будут выступать против любого временного решения без указания конкретных сроков окончания израильской оккупации".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 сентября 2017 г.
"Гаарец": в кулуарах ООН Трамп обсудит с Нетаниягу и Аббасом новую мирную инициативу
// NEWSru.co.il // Пресса // 30 августа 2017 г.
Генсек ООН против поселений. Обзор арабских СМИ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 августа 2017 г.
Белый дом опроверг публикацию о "невозможности замораживания строительства в поселениях"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 августа 2017 г.
"Аль-Хайят": США сказали Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 августа 2017 г.
"Президент Трамп очень оптимистичен": пессимизм на переговорах в Рамалле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2017 г.
В Израиль прибывает "трио" представителей Трампа для переговоров с Нетаниягу и Аббасом







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 24 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017