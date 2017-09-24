СМИ: США предлагают палестинцам государство без связи с границами 67-го года

Сайт "Исраэль а-Йом" публикует план урегулирования палестино-израильского конфликта, который якобы был разработан Белым домом, и который, согласно арабским источникам, поддержали Египет, Иордания и Саудовская Аравия. "Исраэль а-Йом" также отмечает, что американские дипломаты, находящиеся в Каире, в интервью лондонской газете "Аль-Араби аль-Джадид" подтвердили эту информацию.

Согласно плану Вашингтона, до начала переговоров с Израилем палестинские фракции ФАТХа и ХАМАС должны достичь соглашения о сотрудничестве, что укрепит позиции Рамаллы и позволит ей вернуть контроль над сектором Газы.

На следующем этапе между Израилем и ПА начнутся переговоры о создании независимого Палестинского государств, границы которого не будут привязаны к границам 67-го года. Речь на переговорах будет идти, в первую очередь, о территориях на Западном берегу, которые в настоящий момент полностью контролируются палестинской администрацией. Под полный контроль Рамаллы перейдут районы А и В на Западном берегу.

При достижении прогресса на переговорах, в Каире состоится встреча на высшем уровне, в которой вместе с Израилем и ПА примут участие Египет, Иордания и США. На саммите будут обсуждаться пути продвижения политического процесса и распространением палестинского суверенитета на сектор Газы.

И только на последнем этапе стороны приступят к обсуждению самых болезненных вопросов, включая статус Восточного Иерусалима, аннексию поселенческих анклавов, прекращение строительства в отдельно стоящих поселениях в Иудее и Самарии, эвакуация поселений, находящихся за пределами крупных поселенческих блоков, обмен территориями, а также проблема палестинских беженцев.

Газета "Исраэль а-Йом" пишет, что высокопоставленный источник в Рамалле заявил, что правительству Махмуда Аббаса ничего не известно о плане, который излагают арабские СМИ. По его словам, "палестинцы будут выступать против любого временного решения без указания конкретных сроков окончания израильской оккупации".





